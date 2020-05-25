IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

Магазин обещают открыть "как можно быстрее"

Компания IKEA решила временно прекратить оформление новых заказов в украинском интернет-магазине. Об этом говорится в официальном комментарии компании агентству "Интерфакс-Украина".

"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сообщили в компании.

О продолжительности остановки не говорится, но компания заверяет, что делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.

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Напомним, 14 мая IKEA официально запустила в Украине возможность заказа товаров в интернет-магазине, а также открыла пункты выдачи в магазинах Auchan Rive Gauche и Metro Cash & Carry.

После запуска интернет-магазина было много нареканий покупателей на его работу.

22 мая было сообщено, что компания временно прекратила осуществлять доставку в регионы. В контакт-центре IKEA тогда говорили, что ее планируют возобновить "на следующей неделе".

В сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыт в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства этого ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года.

Сообщалось и о том, что IKEA планирует открыть магазин площадью 30 тыс. кв. м. в новом ТРЦ "Лесной" в Киеве в начале 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус: