IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине
2020-05-25 16:15:32
Магазин обещают открыть "как можно быстрее"
Компания IKEA решила временно прекратить оформление новых заказов в украинском интернет-магазине. Об этом говорится в официальном комментарии компании агентству "Интерфакс-Украина".
"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сообщили в компании.
О продолжительности остановки не говорится, но компания заверяет, что делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.
Напомним, 14 мая IKEA официально запустила в Украине возможность заказа товаров в интернет-магазине, а также открыла пункты выдачи в магазинах Auchan Rive Gauche и Metro Cash & Carry.
После запуска интернет-магазина было много нареканий покупателей на его работу.
22 мая было сообщено, что компания временно прекратила осуществлять доставку в регионы. В контакт-центре IKEA тогда говорили, что ее планируют возобновить "на следующей неделе".
В сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыт в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства этого ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.
Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года.
Сообщалось и о том, что IKEA планирует открыть магазин площадью 30 тыс. кв. м. в новом ТРЦ "Лесной" в Киеве в начале 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- IKEA выплатит 46 млн долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода Malm.
- IKEA и королева Швеции будут вместе строить дома для пенсионеров. В стране хотят строить социальное жилье, как альтернативу медучреждениям.