В июне цена на газ для населения снизились на 6%, – Нафтогаз

В текущем месяце оптовая цена на газ для населения снизилась до 2,14 грн за кубометр

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Таким образом, в сравнении с маем, в текущем месяце цена на газ снизилась на 6%.

В целом с начала года цена ВСО (возложение спецобязательств) снизилась на 54%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – на 61%.

При этом, отмечают в Нафтогазе, темпы падения цен замедлились, и со второй недели июня цены на основных европейских хабах растут как для текущего месяца, так и на последующие периоды.

Среди основных причин роста цен – отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промпроизводства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

Но внутренние цены в Украине остаются ниже импортного паритета, добавили в НАК.

В Нафтогазе прогнозируют, что слабый спрос на газ в мире и большие запасы в Европе в дальнейшем будут оказывать давление на цены на ключевых рынках газа.

"Предполагается, что до конца сезона уровень запасов в ПХГ приблизится к своему максимуму. Это будет способствовать приостановлению любых инициатив по закачке газа и с учетом незначительного спроса приведет к снижению цены", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января Кабмин внес изменения в методику формирования цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.