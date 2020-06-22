В июне цена на газ для населения снизились на 6%, – Нафтогаз
В текущем месяце оптовая цена на газ для населения снизилась до 2,14 грн за кубометр
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Таким образом, в сравнении с маем, в текущем месяце цена на газ снизилась на 6%.
В целом с начала года цена ВСО (возложение спецобязательств) снизилась на 54%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – на 61%.
При этом, отмечают в Нафтогазе, темпы падения цен замедлились, и со второй недели июня цены на основных европейских хабах растут как для текущего месяца, так и на последующие периоды.
Среди основных причин роста цен – отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промпроизводства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.
Но внутренние цены в Украине остаются ниже импортного паритета, добавили в НАК.
В Нафтогазе прогнозируют, что слабый спрос на газ в мире и большие запасы в Европе в дальнейшем будут оказывать давление на цены на ключевых рынках газа.
"Предполагается, что до конца сезона уровень запасов в ПХГ приблизится к своему максимуму. Это будет способствовать приостановлению любых инициатив по закачке газа и с учетом незначительного спроса приведет к снижению цены", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января Кабмин внес изменения в методику формирования цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.
- Цена как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.