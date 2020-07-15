Украинские аэропорты не досчитались больше миллиона пассажиров из-за карантина

Сам же пассажиропоток упал на 67%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Государственная авиационная служба заявила, что украинские аэропорты за первое полугодие 2020 года в связи с карантином потеряли 1,3 миллиона пассажиров.

"За январь – июнь 2020 года объем пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 67% и составили 2 млн. человек. Международный рейсы сократились на 67,5% и составили 1,8 млн. человек. Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 61,8% и составили 4 млн. человек", – указано в сообщении Госавиаслужбы.

В течение января – июня 2020 года украинскими авиакомпаниями выполнено 19400 коммерческих рейсов (сокращение по сравнению аналогичным периодом прошлого года – на 59,4%), в т.ч. международных –16 200 (сокращение – на 59,3%).

В то же время украинские аэропорты заявили о трудностях в связи с карантином. Так по словам вице-президента по коммерческой деятельности авиакомпании "МАУ" Сергея Фоменко, компания готова уволить до 40% персонала. Ранее о сокращении 350 сотрудников заявил директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин – в "Борисполе" готовы сократить еще 700 человек в связи со значительным снижением доходов.

В конце июня представители авиационной отрасли написали совместное обращение к Кабмину, Мининфраструктуры и Президенту с просьбой поддержать авиапредприятия в условиях карантина. В Кабмине пообещали рассмотреть заявление.

Трудности в связи с карантином испытывает не только украинская авиаотрасль, но и мировая. Так по прогнозам Международной организации гражданской авиации, потери мировых авиакомпания могут превысить 250 млрд. долларов. А по данным ICAO к сентябрю мировые авиакомпании могут не досчитаться 1,2 млрд. пассажиров.