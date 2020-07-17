Курс доллара и евро: рост продолжается уже неделю

Согласно среднему курсу в обменных пунктах, 1 доллар будет стоить украинцам 27,36 гривен, что на 13 копеек выше вчерашнего курса.

Курс доллара относительно гривны на межбанке растет уже целую неделю. Последний раз незначительное удешевление доллара было зафиксировано по закрытию торгов на 10 июля.

Согласно среднему курсу в обменных пунктах по состоянию на 12.00 сегодняшнего дня один доллар будет стоить украинцам 27,36 гривен, что на 13 копеек выше вчерашнего курса.

Евро подорожало на 15 копеек до 31,30 гривен за евро.

Напомним, вчера курс доллара вырос на 16 копеек с позавчерашних - 27,20. Подобный скачкообразный рост наблюдался 14 июля, когда гривна просела сразу на 14 копеек, до 27,16 гривен за доллар.

Тенденция к росту валюты наметилась еще 9-го июля стартовав с предыдущей точки в 27,04 гривен за доллар. До последней недели доллар дешевел, потеряв двадцать копеек со своего предыдущего в 27,23 пика 2 июля.

Вчера в интервью "Радио Свободе", опубликованном на Youtube-канале Министерства финансов Украины, министр финансов Сергей Марченко заверял, что причин для волнения нет.

Министр заверил, что ситуация на валютном рынке стабильная: "Есть все основания считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится ".

Министр объяснил "незначительные колебания", как "сезонный фактор". Ссылаясь на полученные от МВФ и ЕС кредиты, Марченко заявил: "Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты".