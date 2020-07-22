Герус: принятый вчера закон о "зеленом" тарифе - это замыливание глаз

По оценкам главы о снижении "зеленого" тарифа, этот закон ничего не решит

Принятый вчера во втором чтении закон №3658, об условиях поддержки солнечных и ветровых электростанций, не решит проблему дороговизны "зеленых" тарифов и платежей по ним.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

В частности, вчера Рада несколько удешевила стоимость "зеленой" электроэнергии, однако та все еще остается неподъемно-дорогой для государства.

"Учитывая, что наши "зеленые" тарифы на 100% -200% выше, чем в Германии, очевидно, что урезание на 7,5% и 15% - это имитация", - сообщил Герус. Депутат подчеркнул, что парламентом не было поддержано его предложение сократить тарифы на 12,5-50%.

Кроме того нардеп напомнил, что в 2019 году принимался предыдущий "закон-иммитация, который также сохранял высокие тарифы для "зеленых".

"То же самое с сегодняшним законом - мой прогноз, этот закон ничего не решит", - добавил глава энергетического комитета.

Герус особо отметил, что вчера в Раде лоббисты "зеленых" добились продолжения старых тарифов для "ветра" до 2023 года. "Может быть построено 1500-2000 МВт новых мощностей, а это значит остановка еще каких-то государственных блоков АЭС, а это глупо, снова резонанс и критика", - посетовал нардеп.

Напомним, во вторник 21 июля, Рада приняла в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

В Минэнерго вчера вечером заявили, что законопроект позволит снизить зеленые тарифы, сократить объемы введения в эксплуатацию новых мощностей солнечных электростанций по "зеленому" тарифу, а также усилить ответственность"за созданные дизбалансы" на рынке.