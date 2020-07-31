Пока офлайновые магазины закрывались и сокращали персонал, Amazon наняла 175 тыс. человек.

Amazon опасалась за финансовые показатели второго квартал, так как собиралась потратить 4 млрд долларов на защиту персонала от COVID-19 и поддержку собственных сервисов. Деньги эти она потратила, но все равно заработала 5,2 млрд долларов. Таким образом компания удвоила чистую квартальную прибыль по сравнению с прошлым годом. И эта прибыль рекордная для Amazon. Об этом говорится в официальном сообщении.

Успех компании объясняется главным образом тем, что во всем мире в условиях карантина вырос интерес к интернет-торговле и онлайн-сервисам, а сама компания сумела воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой.

"Это был еще один весьма необычный квартал, и я даже не могу полностью выразить всю свою гордость и благодарность всем нашим сотрудникам", – сказал основатель и глава Amazon Джефф Безос.

Общая выручка Amazon выросла на 40% по сравнению с прошлым годом и достигла 88,9 млрд долларов.

Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 29% до 10,8 млрд долларов.

Платформы электронной коммерции принесли компании доходы в 45,9 млрд долларов, что на 47,8% превышает показатель второго квартала прошлого года. Аналитики в среднем ожидали 39,89 млрд долларов.

Amazon прогнозирует, что в третьем квартале выручка будет находиться в диапазоне от 87 до 93 млрд, операционная прибыль – 2–5 млрд.

Рыночная стоимость Amazon с начала текущего года взлетела на 65%. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 0,6%.

Второй квартал оказался весьма успешным для всей большой интернет-четверки: Google, Amazon, Facebook и Apple. После публикации отчетностей их акции выросли на 5–6%. Компании вместе получили 28 млрд долларов прибыли.