Кабмин утвердил самые общие принципы регионального развития страны на 2021–2027 годы

Стратегическая цель новой региональной политики состоит из трех частей:

формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях;

повышение уровня конкурентоспособности регионов;

развитие эффективного многоуровневого управления.

Об этом говорится в многостраничном документе "Государственная стратегия регионального развития на 2021–2027 годы", который правительство приняло 5 августа.

Выполнение стратегии разбито на два этапа: 2021–2023 и 2024–2027 годы. Для каждого этапа будет разрабатываться план действий, содержащий конкретные мероприятия и указания на источники финансирования. Ничего этого в самой стратегии нет

Новацией документа является то, что в стране указаны типы территорий, которым должно уделяться особое внимание. Это: горные территории Украинских Карпат, побережье Черного и Азовского морей, зоны влияния международных транспортных коридоров, приграничные регионы в том числе в неблагоприятных условиях, естественные заповедные территории, городские агломерации, центры экономического роста, монофункциональные городские поселения, сельские поселения в неблагоприятных условиях и временно оккупированные территории.

В Стратегии введены новые подходы к политике регионального развития, а именно – переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития. В основе новой политики должны быть положены такие принципы стимулирование использования собственного потенциала, оказание поддержки отдельным территориям, характеризующихся особыми проблемами социально-экономического развития и др.

Представляя стратегию на заседании Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль счел необходимым еще раз повторить: "Никто не говорит о сокращении объектов социальной инфраструктуры из-за ликвидации районов советского типа. Наша цель – приблизить услуги к гражданам, поэтому ни о каких системных изменениях речь не идет".

Напомним, Верховная Рада 17 июля одобрила проект постановления №3650 об изменении количества и границ районов в стране. Точные границы районов с картами приведены на сайте "Децентрализация".