Экономика Украины в первом полугодии упала меньше, чем ожидалось, – Минэкономики
В первом полугодии ВВП упал на 6,5%, во втором квартале – на 11% (ранее ожидалось 14%).
Динамика видов экономической деятельности показывает, что экономика прошла максимумы падения и негативного эффекта от карантинных мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который сильнее всего ощущался в апреле – мае 2020 года. Об этом говорится в обзоре экономической деятельности за первое полугодие, опубликованном Минэкономики.
Украинская аббревиатура ЗІВ означает сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности. Он отражает динамику деятельности производственной сферы экономики в соответствующем периоде.
На фоне смягчения карантина экономика постепенно начинает восстанавливаться, утверждается в документе Минэкономики..
Напомним, Национальный банк оценивает падение ВВП в апреле – июне в 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
НБУ также прогнозирует:
- украинская экономика сократится на 6,0% в 2020 году, но восстановит рост на уровне около 4% в последующие годы;
- инфляция ускорится до 4,7% на конец года и приблизится к среднесрочной цели Национального банка – 5% в последующие годы;
- государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 62% ВВП из-за наращивание дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курса гривны. В дальнейшем этот показатель будет снижаться на 2-3 процентных пункта в год.