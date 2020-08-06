Экономика Украины в первом полугодии упала меньше, чем ожидалось, – Минэкономики

В первом полугодии ВВП упал на 6,5%, во втором квартале – на 11% (ранее ожидалось 14%).

Динамика видов экономической деятельности показывает, что экономика прошла максимумы падения и негативного эффекта от карантинных мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который сильнее всего ощущался в апреле – мае 2020 года. Об этом говорится в обзоре экономической деятельности за первое полугодие, опубликованном Минэкономики.

Украинская аббревиатура ЗІВ означает сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности. Он отражает динамику деятельности производственной сферы экономики в соответствующем периоде.

На фоне смягчения карантина экономика постепенно начинает восстанавливаться, утверждается в документе Минэкономики..

Напомним, Национальный банк оценивает падение ВВП в апреле – июне в 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

НБУ также прогнозирует: