Я не вижу предпосылок для курса 30 UAH/USD, – министр финансов

“Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке”, – пояснил глава Минфина Сергей Марченко, отвечая на вопрос Фокуса.

Ушедшего недавно с поста главу Нацбанка Якова Смолия критиковали за то, что он не обеспечил курс 30 UAH/USD, который заложен в госбюджете. У Марченко на этот счет свое видение.

“Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения, – говорит глава финансового ведомства. – И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок”.

Напомним, что заявление об отставке с поста главы НБУ Яков Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на Нацбанк.

Тогда же Сергей Марченко заявил, что не видит оснований для значительных колебаний курса гривны на валютном рынке в связи с уходом главы НБУ, предположив, что некая турбулентность на рынке может ощущаться, но в ближайшее время все успокоится.

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 августа, курс доллара на уровне 27,52 грн. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 7 коп.