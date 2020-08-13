Я не вижу предпосылок для курса 30 UAH/USD, – министр финансов
Сергей Марченко уверен, что стране нужен курс гривны, который обеспечит макроэкономическую стабильность.
“Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке”, – пояснил глава Минфина Сергей Марченко, отвечая на вопрос Фокуса.
Ушедшего недавно с поста главу Нацбанка Якова Смолия критиковали за то, что он не обеспечил курс 30 UAH/USD, который заложен в госбюджете. У Марченко на этот счет свое видение.
“Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения, – говорит глава финансового ведомства. – И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок”.
Напомним, что заявление об отставке с поста главы НБУ Яков Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на Нацбанк.
Тогда же Сергей Марченко заявил, что не видит оснований для значительных колебаний курса гривны на валютном рынке в связи с уходом главы НБУ, предположив, что некая турбулентность на рынке может ощущаться, но в ближайшее время все успокоится.
Национальный банк Украины установил на четверг, 13 августа, курс доллара на уровне 27,52 грн. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 7 коп.