Министр финансов Германии отвергает идею безусловного базового дохода для населения

Впервые идея поддержки граждан дополнительным доходом без всяких условий была высказана в книге "Утопия" Томаса Мора, опубликованной в 1516 году.

Олаф Шольц, министр финансов Германии, отвергает саму идею безусловного базового дохода. "Если считать честно и правильно, то это непомерно высокие затраты, – сказал он в интервью. – Это подорвало бы многие достижения социального государства, такие как пенсионное страхование или страхование на случай безработицы".

Ранее, 18 августа в ФРГ был запущен сайт, посвященный новому социальному эксперименту. Он предполагает, что с весны 2021 года 120 случайно отобранным участникам в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц. Эта выплата не будет облагаться налогами, и она не предполагает выполнения никаких обязательств. Это и есть то, что называют "безусловный базовый доход". Участники эксперимента могут работать для получения дополнительного дохода.

Одна из задач эксперимента – установить, как такой доход влияет на психологию его получателей, и попробовать понять, станет ли общество более устойчивым к кризисам.

Деньги на выплаты возьмут из пожертвований. В течение всего эксперимента ученые будут анализировать, как меняется жизнь подопытных по сравнению с контрольной группой, которая будет зарабатывать на жизнь собственными силами.

За развитием событий будет наблюдать общественная организация "Мой базовый доход" совместно с Немецким институтом экономических исследований (DIW), Институтом Макса Планка и Кельнским университетом.

С середины 1970-х эксперименты с безусловным доходом прошли в десятке стран, в том числе США, Швейцарии, Канаде, Финляндии, России. В некоторых странах он еще продолжается.

Идея выплаты такого дохода активно обсуждалась в Швейцарии в 2016 году. Предполагалось, что всем гражданам страны будут платить из бюджета по 2,5 тыс. франков – лишь бы не работали. По оценке правительства Швейцарии, введение базового дохода обошлось бы бюджету в 208 млрд франков в год. Для получения этой суммы пришлось бы ввести дополнительные налоги. Инициативу вынесли на референдум, где большинство швейцарцев ее и провалили.

В Финляндии с января 2017 года по декабрь 2018 года две тысячи финнов получали по 560 евро в месяц. Почти все они были безработными, правительство интересовалось влиянием базового дохода на рынок труда. Доход был гарантирован вне зависимости от того, останутся участники эксперимента безработным, найдут себе работу или откроют свой бизнес. Организатором эксперимента было бюро социального обеспечения Финляндии, оно же признало итоги неудовлетворительными – уровень занятости среди участников эксперимента не изменился.

Правительство Испании приняло систему гарантированного минимального дохода, которая должна помочь наиболее уязвимым семьям. Получателями этой помощи могут стать 850 тыс. семей.

Впервые же идея поддержки граждан дополнительным доходом без всяких условий была высказана в книге "Утопия" Томаса Мора, опубликованной в 1516 году.

В марте этого года Всемирный банк опубликовал доклад, систематизирующий эксперименты с безусловным базовым доходом. Основной вывод такой: этот доход может рассматриваться как средство совершенствования социальной защиты, но он обойдется гораздо дороже существующих моделей поддержания благосостояния граждан на приемлемом уровне.