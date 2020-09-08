Коронавирус ударил по ценам на нефть: Brent скатилась до трехмесячного минимума

Нефть марки Brent падает уже пятый день и с начала осени потеряла свыше 10%.

Цена нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель пробив почти трехмесячный минимум, начиная с июня 2020 года. Топливо эталонной марки дешевеет пятый день подряд и с конца августа потеряло в цене более 10%.

Такой обвал рынка обусловлен снижением отпускной цены на нефть, которую Саудовская Аравия выставила на октябрь, на фоне вспышки коронавируса Covid-19, передает Reuters.

Так, на торгах во вторник, 8 сентября, сырая американская нефть марки WTI подешевела на 3 доллара и 42 цента, или 8,6%, до 36,35 долл, что является самым низким показателем с 15 июня этого года.

Торговые фьючерсы на нефть марки Brent Нефть Brent на бирже ICE, упали на 2,46 доллара, или 5,9%, до 39,55 доллара. Как сообщается в материале, оба нефтяных эталона упали ниже диапазонов, в которых они торговались в течение всего августа.

График: Profinance.ru

"Полоса убытков вызвана ограничением прогнозов спроса на нефть до конца 2020 года", – сообщила Паола Родригес-Масиу, аналитик норвежской консалтинговой компании по вопросам добычи нефти и газа "Rystad Energy".

Как сообщил агентству швейцарский экономист Норберт Рюкер, в этом году рыночная цена на нефть может превысить 45 долларов, а ситуация не указывает на дальнейшее снижение спроса.

"Снижение цен Саудовской Аравии, объявленное в воскресенье, 6 сентября, сделало нефть WTI непривлекательной для азиатских покупателей", – сообщил Reuters аналитик по энергетике из Колорадо Фил Верлегер.

При этом, нефть все же восстановилась после исторического минимума в апреле 2020 года, благодаря рекордному сокращению поставок Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, известной как "ОПЕК +".