На 90%. В Кабмине отчитались о готовности к отопительному сезону

То же касается и запасов топлива на ТЭС и ТЭЦ, которые находятся на стабильно высоком уровне. При этом по состоянию на 18 сентября, Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%.

Эти данные были озвучены на заседании Антикризисного энергетического штаба, в рамках которого обсуждались вопросы готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону.

"Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", – прокомментировал озвученные показатели премьер.

Отметим, отопительный сезон в Украине стартует с 15 октября и действует до 15 апреля. Но отопление в городах отключают тогда, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура не будет ниже 8 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что, в частности, к отопительному сезону готов Киев. За время подготовки удалось устранить 6,5 тысячи повреждений и порывов.