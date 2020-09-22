Moneyveo представила инновационный продукт для ритейла

9 -10 сентября в столичном НСК Олимпийский прошла IV Международная выставка индустрии ритейла и девелопмента. Финтех-компания Moneyveo поделилась своим инновационным решением по развитию кредитных продуктов для ритейла.

Гостями RAU Expo 2020 были владельцы и топ-менеджеры известных компаний розничной торговли и коммерческой недвижимости, а также организаций, которые предлагают эффективные решения для ритейла и девелопмента. Каждая из них представила продукты и инновации возле своего стенда. Среди гостей были представители “АЛЛО”, “Новая Почта”, “АТБ”, EVA и Varus, Intertop, “Фокстрот” и многие другие.

Также на мероприятии проходили деловые конференции, где более 80 спикеров из украинских и международных компаний делились опытом, презентовали новые кейсы и интересные проекты, обсуждали актуальные проблемы и ключевые тенденции рынка.

Экспертным спикером компании Moneyveo была руководитель направления B2B Ирина Киктенко. Тема ее презентации — “Как отказаться от 2 миллионов клиентов и выжить?”.

“На этот раз мы представили свою идею, как ритейлу не только выжить в текущих условиях, но и привлечь максимум новых клиентов через партнерство. Мы рассказали о новых возможностях кредитования в е-commerce, позволяющих охватить ЦА, с которой банки почти не работают. А это более 2 млн человек. В рамках презентации мы сконцентрировали максимум важной и полезной информации для игроков рынка ритейла, чтобы благодаря нашему эффективному сотрудничеству они могли повысить производительность компаний”, — делится впечатлениями Ирина Киктенко.

Программа RAU Expo включала в себя 13 различных тематических блоков, охватывающих все стороны отечественного ритейла. Завершающей частью мероприятия стала торжественная часть — вручение премии “Персона года в ритейле”. Представительница Moneyveo вручила награду ТРЦ Ретровиль в номинации “Дебют года в девелопменте”.

Напомним, Moneyveo — лидер на рынке микрофинансирования онлайн — сейчас активно развивает направление сотрудничества в сегменте В2В. Компания регулярно получает Всеукраинские премии и награды. Так, только в этом месяце Moneyveo была признана потребителями лучшим сервисом онлайн-кредитования в конкурсе “Украинская народная премия” и стала лидером рейтинга МФО по версии Finance.ua. Финтех-компания работает в Украине и Вьетнаме. В дальнейшем она планирует расширять свою деятельность за рубежом.