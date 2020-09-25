Идея для энергосбережения: как в Идея Банке можно получить кредит на утепление жилья

Существенное подорожание энергоносителей, которое произошло за последние пять лет, побуждает наших соотечественников утеплять свое жилье и устанавливать энергосберегающее оборудование. За счет этого гражданам удается значительно снизить стоимость отопления и в перспективе нескольких лет окупить затраты на энергоэффективный ремонт дома.

Например, замена окон на двухкамерные стеклопакеты и утепление стен, крыши и перекрытия над подвалом в частном или дачном доме площадью около 100 кв м позволит снизить энергопотребление почти на 20%. Но на такое улучшение придется потратить 130-170 тыс. грн. В случае замены окон и утепления стен двухкомнатной квартиры в многоэтажке советских времен экономия также составит около 20%, а ориентировочная стоимость соответствующих работ с учётом цены строительных материалов - 25-40 тыс. грн.

Наверное, большинству украинских семей такие суммы надо накапливать длительное время и при этом продолжать мерзнуть и терять лишние деньги на оплате отопления в зимний период. Альтернативой такому длинному пути становятся банковские кредиты наличными, которые можно использовать на любые цели - от приобретения энергоэффективного оборудования или материалов до оплате работ строительной бригады.

В случае если собственные наличные средства ограничены - банки предлагают клиентам простые и удобные решения - кредиты наличными. А при условии подтверждения целей, на которые потрачены средства - как например: на покупку оборудования, на материалы, а именно - повышение энергоэффективности - банки могут предоставлять скидки. Что позволит несколько удешевить обслуживание кредита и вовремя утеплиться до наступления прохлады.

Чтобы получить такой кредит, потенциальному заемщику необходимо заполнить заявку на сайте Идея Банка. И в течение одной минуты после этого банк отправит СМС-сообщение с предварительным решением о возможности оформления займа. Получить деньги и договор можно дома, заказав услуги курьера.

Для удобства клиентов Идея Банк предоставляет им возможность выбрать свою персональную дату внесения ежемесячного платежа по кредиту в зависимости от графика получения доходов. Погашать кредит бесплатно без дополнительных комиссий можно через интернет-банкинг IdeaOnline. При наличии финансовых возможностей займ можно выплатить досрочно без каких-либо санкций.