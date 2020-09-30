ЕС выделит Украине 60 миллионов евро

6 октября в Брюсселе должно состояться подписание трех соглашений между Украиной и ЕС, направленных на развитие экономики, противодействие COVID-19 и развитие гражданского общества в Украине.

30 сентября на заседании Кабмина были утверждены проекты трех соглашений между Украиной и Европейским союзом, общая сумма которых – 60 млн евро, сообщила пресс-служба правительства. Подписание соглашений должно состояться 6 октября в Брюсселе на саммите "Украина-ЕС". Уполномоченным лицом выступит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Первое соглашение – "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине". 10 млн евро ЕС выделит на развитие ресурсоэффективного энергоснабжения, стимулирование перехода к круговой экономике, где один и тот же продукт используется несколько раз, и сокращение выбросов парниковых газов.

Второе соглашение – "Сильные регионы". 30 млн евро будут направлены на борьбу местных властей с последствиями COVID-19, на повышение безопасности в регионах, страдающих войны на Донбассе и незаконной оккупации Крыма, а также на развитие независимых СМИ.

Третье соглашение – "Механизм развития гражданского общества Украины". 20 млн евро выделят на повышение возможности общественного сектора влиять на политическую жизнь и участвовать во внедрении реформ.