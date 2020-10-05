Одно из крупнейших предприятий – переработчиков вторичного сырья, Понинковская картонно-бумажная фабрика, запустила масштабный проект по очистке рек Хомора и Случь на Хмельнитчине. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Руслан Сава.

Управленец отметил, что экологическая ответственность всегда была важной для Понинковской картонно-бумажной фабрики, поэтому предприятием был начат масштабный проект реконструкции очистных сооружений.

«Фабрика уже вложила 12 из 29 млн грн в переоснащение очистных сооружений. Это масштабный проект, но мы реализуем его на будущее. Эта инициатива имеет определенных критиков, но мы стараемся найти оптимальное решение, опираясь на выводы специалистов. Главное для нас – честно делать свое дело», – добавил генеральный директор предприятия.

Впрочем, Руслан Сава отметил, что хотя эти сооружения и очищают стоки семитысячного поселка, останавливаться лишь на их модернизации они не планируют. В частности, для улучшения экологической ситуации Понинковская фабрика усовершенствовала технологию внутрицеховой очистки оборотных вод, вдвое уменьшив использование чистой воды для производства (с 6 тыс. тонн до 3 тыс. тонн в сутки) и закупила водоросли хлореллы для органической очистки местных рек. Кроме того, Понинковская община стала единственной ОТГ в бассейне рек Хомора и Случь, которая выделила 300 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации по очистке русла рек.

Однако более всего Понинковская картонно-бумажная фабрика гордится тем, что работает на вторичном сырье, делая свой вклад в сохранение лесов Украины. Как заявила главный технолог Понинковской картонно-бумажной фабрики Елена Радюк: «За год наша фабрика переработала около 96 тыс. тонн макулатуры. 1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины. Около 100 кг макулатуры спасают 1 дерево от вырубки, а в промышленном масштабе переработка макулатуры спасает целые леса».

Напомним: Понинковская картонно-бумажная фабрика – одно из крупнейших отечественных предприятий, работающих на вторичном сырье с утилизацией отходов бумаги. Кроме того, в 2019 году фабрика заплатила более 2,5 млн грн «экологического налога», а за первое полугодие 2020 года этот показатель превысил 1 млн грн.