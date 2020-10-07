Жозеп Боррель повторил, что “ЕС - не банкомат” и объяснил, почему

Представитель ЕС прокомментировал свое высказывание, уточнив, что оно относится не только к Украине, но и к членам Евросоюза.

По окончании саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На просьбу одного из журналистов объяснить его слова о том, что “ЕС - не банкомат”, Боррель ответил, что ЕС предоставляет Украине материальную помощь не безвозмездно, передает “Европейская правда”.

"Я говорил, что помощь ЕС, направляемая на Украину, поставляется на конкретных условиях, мы не благотворительная организация, не банкомат", - сказал дипломат.

Он заявил, что в интересах Евросоюза видеть Украину свободной, процветающей и безопасной.

“Мы помогаем, поскольку это соответствует интересам ЕС, создание демократической Украины, и условие нашей помощи - это успех демократических реформ”, - поведал Боррель.

Однако дипломат подчеркнул, что фраза касается не только Украины. Когда речь идет о выделении денежных средств для государств-членов ЕС, то те тоже вынуждены выполнять определенные условия.И фраза “ЕС - не банкомат” звучит в Брюсселе довольно часто, когда речь заходит о выделении финансовой поддержки, в том числе и членам блока.

Напомним, в сентябре статью Борреля, в которой содержалась фраза “ЕС - не банкомат”, отредактировали спустя несколько дней после выхода на официальном ресурсе ЕС.