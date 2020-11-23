В Украине соберут самый низкий за последние 5 лет урожай кукурузы

Сокращение урожая приведет к уменьшению экспорта и как следствие – к снижению поступлений валюты в страну. Это падение может быть компенсировано ростом мировых цен на кукурузу.

По состоянию на 19 ноября аграрии собрали 24,5 млн тонн кукурузы с площади 4,7 млн га. Это самый низкий показатель с 2016 года, сообщило издание agronews.ua. Если всю посеянную кукурузу уберут, то могут еще получить около 4 млн тонн кукурузы. Таким образом, урожай кукурузы в 2020 году может составить 28,5 млн тонн. В 2019 году он составил 35,88 млн тонн.

Сокращение урожая приведет к уменьшению экспорта и как следствие – к снижению поступлений валюты в страну. Но это снижение может быть компенсировано ростом мировых цен на зерновые. В частности, из-за ожидающегося дефицита кукурузы на мировых рынках. Рост цен на украинскую кукурузу уже начался.

[ + – ] Динамика цен на украинскую кукурузу. Источник: Refinitiv Agriculture

Сбор урожая зерновых в этом году затянулся из-за позже обычного начавшейся уборки кукурузы. Сбор пшеницы и ячменя завершили в сентябре. Урожай пшеницы снизился до 25,1 млн тонн с 28,3 млн тонн в 2019 году, а ячменя – до 7,8 млн тонн с 8,9 млн тонн.

Министерство ожидает, что общий урожай зерновых может составить 68 млн в сравнении с рекордными 75 млн тонн в 2019 году. Главная причина снижения – сильная засуха на большей части территории страны.

Напомним, что Минсельхоз США (USDA) 10 ноября ухудшил прогноз экспорта украинской кукурузы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль – июнь) на 8 млн тонн по сравнению с прогнозом, сделанным в октябре, – до 22,5 млн тонн. Экспорт будет меньше за счет снижения урожая на те же 8 млн тонн – до 28,5 млн тонн (это на 21% меньше прошлогоднего результата).

Из-за ухудшения прогноза по кукурузе снижен прогноз на 2020/21 МГ урожая зерновых – до 63,21 млн тонн, и их экспорта – до 44,11 млн тонн.

Внешнеторговый оборот продовольственными товарами и с/х продукцией в январе – августе 2020 года. составил $17,7 млрд, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минэкономики. При этом экспорт сократился на 1% – до $13,7 млрд, а импорт вырос на 15% – до $4 млрд.

Доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в общем экспорте страны составила 44,4%. Наибольшую долю в агроэкспорте заняли зерновые культуры – 43%.