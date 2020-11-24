Индекс "Dow Jones" впервые в истории своего существования превысил 30 000 пунктов

Оптимизм инвесторов был вызван новостями об успешном начале передачи президентской власти в США, а также скором получении Штатами вакцины от коронавируса.

Значение промышленного фондового индекса Dow Jones во вторник, 24 ноября по итогам торгов поднялось почти на 495 пунктов и впервые превысило отметку 30 000 пунктов за всю историю существования индекса.

О том, что американский фондовый рынок достиг невиданной до сих пор высоты, заявил президент США Дональд Трамп во время своего ежедневного брифинга во вторник.

"Я просто хочу всех поздравить. Фондовый рынок, Dow Jones Industrial Average, только что достиг 30 000 пунктов, что является самым высоким показателем в истории. Это заветное число в 30 000 – никто не думал, что когда-нибудь мы его увидим. Но это девятый рекорд с начала 2020 года и 48-й раз, когда мы берем новую планку при администрации Трампа", – цитирует Трампа газета "Independent".

Как передает "CNN", оптимизм инвесторов, которые начали скупать акции американских компаний, связан с новостями, касающимися передачи президентской власти в США, а также скорейшему получению Штатами вакцины от коронавируса. Так, глава американской госпрограммы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил телеканалу в воскресенье, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

"Многообещающие результаты испытаний ряда вакцин от COVID-19 усиливают надежды инвесторов на восстановление экономики в 2021 году", – отметило издание "The Wall Street Journal".

Кроме того, в понедельник, 23 ноября управление общих служб (GSA) США официально признала победу Джо Байдена на выборах и сообщило кандидату о готовности начать процесс передачи власти. В частности, рост "Доу Джонса" произошел на фоне сообщений о том, что Байден планирует назначить экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на должность главы американского казначейства.

Справка: Фондовый индекс "Dow Jones Industrial Average" появился в 1884 году, охватив цены акций девяти железнодорожных и двух промышленных компаний. Впервые широкой общественности индекс был представлен в мае 1896 года уже как "промышленный". На тот момент индекс представлял собой среднее арифметическое цен акций 12 американских промышленных компаний. В индексе 2020 года представлено 30 компаний из США.