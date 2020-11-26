Криклий обещает к концу года разместить на дорогах 50 пунктов автоматического взвешивания

Комплексы WiM предназначены для защиты дорог от разрушения перегруженным транспортом.

К концу этого года на дорогах Украины должны работать 50 автоматических комплексов WiM ("Взвешивание в движении"). Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В настоящее время:

шесть комплексов на подъездах к столице сертифицированы;

один комплекс введен в эксплуатацию на автодороге М-22 в Полтавской области;

на 11 площадках "Укравтодор" проводит строительные работы;

восемь комплексов построило агентство "Укринфрапроект", продолжается их калибровка;

на одном комплексе на М-06 во Львовской области калибровка завершена;

12 комплексов "Укринфрапроект" строит.

Комплекс WiM состоит из четырех основных элементов:

Электронная система взвешивания, встроенная в покрытие дороги, которая контролирует все имеющиеся на дороге полосы движения. Закрепленные над каждой полосой движения камеры, фотографирующие автомобиль для распознавания его госномера. Система обработки и передачи информации в защищенную базу данных, с которой работают инспекторы "Укртрансбезопасности". Площадка для контрольного взвешивания, расположенная на удалении 5 км от места взвешивания.

При фиксации системой автомобиля с превышенной нагрузкой на ось, данные о нем передаются на мобильный весовой комплекс "Укртрансбезопасности", расположенный на площадке для контрольного взвешивания. Автомобиль останавливается, инспектор проводит его взвешивание, и если нарушение подтверждается, то выписывает штраф.

Напомним, Польша пошла навстречу Украине и выдала дополнительные 5000 разрешений для автомобильных перевозчиков на конец 2020 – начало 2021 годов, однако потом заявила о необходимости срочных дополнительных консультаций на уровне руководства двух стран. Причиной изменения решения послужил пост Владислава Криклия в Facebook, в котором он неуважительно высказался о поляках.

Ранее министр инфраструктуры вынудил премьер-министра Дениса Шмыгаля извиняться перед премьером Казахстана из-за поддельного ПЦР-теста Криклия, который тот предъявил накануне встречи с казахстанским премьером. Криклия тогда на встречу так и не пустили, а официальные извинения Шмыгаля казахстанская сторона отказалась принимать.