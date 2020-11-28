А судьи что? Как бизнес штрафуют за нарушение карантина

Полиция по всей стране показательно проверяет соблюдение карантина и пишет тысячи протоколов. Однако суровых штрафов в большинстве случаев бизнесу удается избежать.

За соблюдением карантина в Украине зорко следят сотрудники Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. "Планов и графиков проведения проверок нет, и все происходит спонтанно, — говорит Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры". — Проверяющие реагируют, в том числе, и на анонимные сообщения о работе организаций и предприятий. Довольно много таких жалоб поступает как от граждан, так и от обиженных сотрудников, оставшихся без работы".

Как штрафуют за нарушение карантина

В борьбе с нарушителями карантина правоохранители проявляют недюжинное рвение. Как рассказала Фокусу Александра Томашевская, эксперт "Киевского центра поддержки и развития бизнеса", полицейские еще в будние дни обзванивают заведения, которые подпадают под ограничения карантина выходного дня, и пытаются заказать обслуживание (стрижку, массаж и т.п.) именно на выходной.

А в период действия ограничений в выходные или после 22-00 проверяющие могут внезапно нагрянуть в заведение. Как рассказывают очевидцы, они иногда используют достаточно агрессивные методы — сильно стучат в двери и "кошмарят" персонал или собственника, даже если те попросту находились в помещении и не обслуживали клиентов.

Полицейские проводят свои рейды и в тех населенных пунктах, где местная власть разрешила бизнесу работать в субботу и воскресенье. По словам Ростислава Кравца, решения местных властей никак не влияют на Национальную полицию, и если местные органы не проверяют соблюдение карантина, это делают сотрудники полиции, которые и составляют протоколы. Причем местная власть впоследствии вряд ли поможет бизнесу оспаривать штрафы за нарушение карантина. "Проверки и санкции за несоблюдение карантина — отличная тема для коррупции, так как полицейские могут сильно напугать владельцев бизнеса, угрожая им, в том числе, и уголовным преследованием", — отмечает Александра Томашевская.

И большинство предприятий опасаются работать в выходные. Крупные заведения попросту не могут открыться незаметно. Некоторые магазины, рестораны и кафе открывают двери и работают якобы только на выдачу заказов. Покупателям с улицы при этом помогают выбрать и оплатить товар, не переступая порога, часто – через окно. Особенно "окошки" практикуются в небольших городах и районных центрах

"Когда мы в субботу не смогли купить нужные нам предметы в "Эпицентре", то отправились в небольшой поселок, там строительный магазинчик, и все необходимое купили через окно", — рассказала киевлянка Валерия Носенко.

В сфере услуг, опасаясь уловок проверяющих или стукачества, иногда готовы делать исключение только для проверенных постоянных клиентов.

Никита Губриенко, юрист Gracers Law Firm, со ссылкой на данные МВД сообщает, что в Украине карантин выходного дня соблюдают около 95% предпринимателей и граждан, 90% нарушителей получают лишь предписания, и только в каждом десятом случае правоохранители составляют протокол.

Наказание за нарушение карантина

Санкции для бизнеса за несоблюдение карантина выглядят нешуточно — штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн согласно статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) или уголовная ответственность по статье 325 Уголовного кодекса "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

"На месте полицейские составляют протокол об административном правонарушении, который направляется в суд. Там, заслушав доводы и оценив доказательства, принимают решение о наложении штрафа на конкретное должностное лицо, — объясняет действие механизма Алена Проценко, старший юрист, адвокат, юридической группы LCF. — Решение можно обжаловать в суде апелляционной инстанции, его постановление будет окончательным".

Подобные админпротоколы полиция "штампует" массово — их общее количество с марта по ноябрь включительно уже превысило 50 тыс. Однако, как отмечает Алена Проценко со ссылкой на данные Государственной судебной администрации, штрафы по статье 44-3 КУоАП за нарушение карантина суды наложили в 2171 случае (около 4% от всех дел). Остальные протоколы либо еще не рассмотрены, либо возвращены, как неправильно оформленные. Ведь в этом случае они не могут стать основанием для привлечения к ответственности.

В частности, суды Львова уже вернули первые протоколы, выписанные за нарушения карантина выходного дня. Напомним, мэр Львова Андрей Садовой отказался вводить подобные ограничения в городе. Однако это не помешало Нацполиции устраивать там массовые проверки по субботам-воскресеньям.

Что не так с протоколами?

Полицейские не всегда уделяют надлежащее внимание правильному оформлению протоколов, из-за чего суды их возвращают тем, кто оформил, и на этом основании закрывают дела.

В числе наиболее распространенных ошибок опрошенные юристы называет отсутствие даты и времени совершения правонарушения, отсутствие ссылки на конкретный пункт нормативно-правового акта, который нарушен, отсутствие свидетелей и другие.

"В протоколе часто указывают только факт правонарушения и не подтверждают его какими-либо доказательствами, а недоказанность вины лица, в отношении которого составлен протокол, становится основанием для закрытия дела в связи с отсутствием состава правонарушения", — говорит Алена Проценко. По ее словам, если доказать, что правонарушение малозначимо и не повлекло серьезных последствий, суд может ограничиться устным замечанием.

Кто отвечает за нарушение карантина

По статье 44-3 КУоАП штрафуют за нарушения карантина должностных лиц субъектов хозяйствования, а не собственников бизнеса. К примеру, если владелец торговой сети прикажет работать в выходные, отвечать за нарушение карантина будут директора торговых точек.

Алена Проценко, проанализировав судебную практику, рассказала Фокусу, как суд наложил штраф на администратора за работу заведения в ночное время. А управляющего магазином оштрафовали за то, что он не обеспечил дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты персонал.

С другой стороны, суд закрыл производство по делу в отношении сотрудницы магазина, которая нарушила правила карантина выходного дня на том основании, что она, как физлицо, не является субъектом хозяйствования, и поэтому не может привлекаться к административной ответственности. То есть, судебная практика не всегда однозначна.

Как избежать штрафов

Предпринимателям, к которым заявились проверяющие, Александра Томашевская рекомендует сразу же подключать юриста, который даже в телефонном режиме поможет выяснить полномочия визитеров и зафиксировать процедурные нарушения на месте.

Протокол Томашевская рекомендует обжаловать в суде в течение 10 дней. "Бизнесу будет выгоднее оспорить штраф, — продолжает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры". — На мой взгляд, тогда повторные штрафы будут неправомерны. То есть, пока оспаривается предыдущий штраф, выписывать новый — незаконно".

С другой стороны, Никита Губриенко считает, что целесообразнее не обжаловать протокол, а доказывать свою невинность в суде в процессе рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности за несоблюдение карантина. "Рассматривая дело в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, судья должен выяснить, правильно ли составлен протокол, и можно ли с помощью протокола и прилагаемых материалов установить состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП", — отмечает Губриенко. Как показывает практика, неточности правоохранителей оставляют бизнесменам хорошие шансы избежать штрафов.