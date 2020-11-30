Для ГБР купили семь Toyota Land Cruiser: одну за 1,8 млн грн, шесть - по 1 млн грн

За семь автомобилей специального назначения суммарно заплатили 8,12 млн грн.

Государственное бюро расследований (ГБР) провело тендеры, в результате которых заказало у ООО "ВиДи Автострада" семь автомобилей спецназначения 2020 года выпуска на общую сумму 8,12 млн грн. Об этом стало известно из системы ProZorro.

В частности, за 1,8 млн грн в ГБР приобрели внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance. Автомобиль оборудован климат-контролем, круиз-контролем, задними и передними парктрониками, камерой заднего вида, системами активной безопасности, подогревом руля и сидений, подушками безопасности и многим другим.

Также в ведомстве заказали шесть внедорожников Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance в комплектации Base. Стоимость каждого составила примерно 1,05 млн грн. Такие автомобили оборудованы кондиционерами, системами активной безопасности, подушками безопасности, системами помощи старта на подъем и многим другим.

Во всех авто есть зимние шины и металлическая защита двигателя.

Конечным бенефициаром победителя тендеров, ООО "ВиДи Автострада", числится Виталий Джуринский. Поставщик является официальным дилером новых авто Toyota.

Напомним, в начале ноября Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины планировало купить автомобиль для вице-премьер министра Олега Уруского и 2 автомобиля для "обслуживания госсекретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти". Планировалась сделка на 3 миллиона гривен.

А в октябре прокуратура рассказала, как рейдеры пытались "отжать" половину сайта ProZorro.