"Иначе состоятся акции неповиновения": шахтеры просят Шмыгаля погасить 1,2 млрд долга по зарплате

Средства на выплату зарплат горнякам государственных шахт предусмотрены в госбюджете-2020.

Лидер Укруглепрофсоюза Виктор Турманов обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой погасить на этой неделе 1,2 млрд грн долга по заработной плате шахтерам.

Он отметил, что 28 ноября вступил в действие закон о внесении изменений в госбюджет-2020 от 17.11.2020 № 1006-IX. В нем предусмотрено увеличение бюджетных расходов спецфонда по программе "Реструктуризация угольной отрасли" на 1,4 млрд грн.

"Указанные средства должны быть направлены на выплату заработной платы шахтерам, долги по которой в настоящее время составляют 1,2 млрд грн", – говорится в обращении.

Турманов заявил, что если в течение текущей неделе не будет осуществлена ​​полная выплата заработной платы, тогда в разных формах "состоятся акции неповиновения".

На сайте Укруглепрофсоюза утверждается, что по состоянию на 1.01.2019 года количественный состав членов профсоюза составляет 68,7% от общей численности работников угольной промышленности. Организационные звенья профсоюза находятся в девяти областях: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Харьковской. Они объединяют работников угледобывающих шахт, угольных разрезов, машиностроительных заводов, ремонтно-механических заводов, обогатительных фабрик, других организаций и учреждений.

Напомним, летом Минэнерго сообщало, что погасило перед шахтерами текущую задолженность по заработной плате, которая возникла из-за вынужденных простоев угледобывающих предприятий, а также обеспечило выплату заработной платы.

Дополнительные 1,4 млрд грн в госбюджете предназначены для выплат шахтерам и погашения задолженности, которая возникла с сентября. Эти средства должны поступить из обязательных выплат "Нафтогаза" и "Укрнафты".

Минэнерго разработало проект концепции реформирования угольной отрасли, которая направлена на оптимизацию расходов госбюджета. Она предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа – шахты, которые будут интегрированы с "Центрэнерго" и являются его ресурсной базой. Вторая – шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми сортами угля. Третья группа шахт – такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для любой хозяйственной деятельности.

В ноябре президент Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов за выделение миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами.