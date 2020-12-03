Рада приняла Закон о речном транспорте: перевозки грузов возрастут и станут дешевле

Криклий считает, что теперь "мощность Днепра можно будет использовать на полную, как это было в Киевской Руси, когда существовал путь "из варяг в греки".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на своем канале в Telegram, что Закон "О внутреннем водном транспорте" принято, благодаря чему можно возродить наиболее дешевый и экологический способ доставки грузов и создать эффективную речную логистику. По его словам, во время доработки законопроекта перед вторым чтением были учтены предложения бизнеса.

Криклий сообщил, что благодаря Закону увеличится поток грузов до 30 млн тонн в год, что даст экономический эффект государству до 13-16 млрд грн ежегодно, получится разгрузить дороги, что позволит сэкономить на их ремонте около 1 млрд грн в течение 4 лет, а "мощность Днепра можно будет использовать не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал известный путь "из варяг в греки".

Также Закон, по словам Криклия, позволит:

улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей;

создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;

обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;

стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;

либерализовать рынок, допустив судна под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;

провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов.

Также инфографики Министерства инфраструктуры сообщают, что благодаря страту реформы речных перевозок начинается имплементация норм 6 европейских директив и требований Соглашения об Ассоциации Украины с Европейским союзом.

Напомним, в конце сентября 2020 года Криклий презентовал пилотный проект услуги Smart Ticket — один билет на все виды общественного транспорта.