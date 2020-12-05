Залатать бюджет. Зачем ГНС "налог" на денежные переводы трудовых мигрантов

Налоговики рассматривают доходы трудовых мигрантов как один из важнейших источников наполнения госбюджета. Фокус выяснил, что не так с их "хотелками".

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко недавно заявил о желании увеличить численность налогоплательщиков. "По закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. [Но тогда] ставку ЕСВ нужно поднимать до 34%, а это утопия. Значит, нужно увеличить число [налого]плательщиков", — отметил Любченко в интервью агентству "Интерфакс Украина". Резервы для новых поступлений он также предложил искать в заграничных доходах украинцев: "Это загадочная история. И мы, и НБУ видим информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд — через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн — в 30 раз меньше от $12 млрд". Чиновник при этом забывает сказать, что трудовые мигранты платят налоги по месту трудоустройства, а присланные ими деньги не только поддерживают валютный рынок, увеличивая предложение валюты внутри страны, но дают поступление в госбюджет в виде НДС, которым облагаются все товары и услуги в стране.

Налог на денежные переводы из-за границы: что говорит закон

По данным НБУ, в 2019 году денежные переводы частных лиц из-за рубежа составили $12,02 млрд, за девять месяцев 2020-го — $8,48 млрд. Налоговый кодекс предусматривает понятие налогового резидентства. "Физическое лицо считается резидентом Украины, если срок его пребывания в Украине составляет не менее чем 183 дня (включительно с днем отъезда и приезда). Текущая законодательная база обязывает трудовых мигрантов, которые находятся за пределами Украины меньше, чем 183 дня в году и получают доходы за пределами Украины, а также подпадают под определение "резидента Украины", подавать годовую налоговую декларацию в Государственную налоговую службу", — отмечает Марина Хеленюк, юрист Stron Legal Services. То есть если гражданин Украины отработал за границей более полугода, то ему не нужно ничего декларировать и платить налоги на денежные переводы домой. Точнее, это делается на добровольных началах.

Впрочем, обязательство для трудовых мигрантов подавать декларации также не такое уж строгое. Механизмов контроля выполнения нормы о декларировании у ГНС нет, потому и в случае пребывания на заработках в течение одного-трех месяцев граждане в основном не подают декларации.

Логика здесь проста. Во-первых, в большинстве случаев за неподачу декларации не последует никакого наказания. Во-вторых, если честно указать в ­декларации все свои доходы, как те, с которых уплачены налоги, так и теневые, то ГНС доначислит обязательные отчисления. Прежде всего речь идет о налоге на доходы физлиц в размере 18%, но еще есть военный сбор — 1,5%. Итого, если, к примеру, честный гражданин задекларирует 150 тыс. грн и укажет, что никаких налогов он не заплатил, то налоговая выставит ему счет к оплате 27 тыс. грн НДФЛ и 2250 грн — военный сбор.

Если указать в декларации все доходы, и теневые тоже, то ГНС доначислит налоги. Речь идет об НДФЛ и военном сборе

Иная история, если трудовой мигрант официально работал за рубежом. В таком случае к декларации он прикладывает справку от работодателя с суммой всех уплаченных налогов в той стране, где он трудоустроен. Тогда уплаты НДФЛ можно избежать. "Зарплаты облагаются налогами один раз. Украина в таком случае может претендовать только на военный сбор", — отмечает Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг.

Итоговая сумма доначисленных в Украине налогов зависит от налоговой базы той страны, где человек платил налоги. Ведь в некоторых странах НДФЛ выше, чем в Украине (например, в Германии его минимальная ставка — 19%), а в некоторых — ниже. "Допустим, резидент Украины работает в Польше, его работодатель платит в бюджет Польши налог с дохода физических лиц по ставке 17%. В соответствии со ст. 24 Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Польша об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений, ставка налога в Украине составит разницу между 18% и ставкой налога в Польше. В нашем случае — 1%", — объясняет Владимир Мисечко, управляющий партнер АО "Мисечко и Партнеры". И добавляет: такое право на скидку возможно лишь при условии представления вместе с декларацией доказательств уплаты налогов в иностранном государстве, то есть справки иностранного налогового органа, оформленной надлежащим образом и легализованной в Украине.

Юристы напоминают, что передать годовую декларацию можно по почте или электронной почте, они подаются до 1 мая нового года, следующего за отчетным.

Не подал налоговую декларацию вовремя, и что?

Законодательство предусматривает ответственность физлиц за несвоевременную подачу и за неподачу декларации о доходах. Прописаны административная и уголовная ответственности. "Статьей 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций или включение в такой декларации искаженных данных влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан [51–136 грн]", — поясняет Владимир Мисечко.

[ + – ] ГНС НЕ ДРЕМЛЕТ. Налоговики очень хотят видеть декларации заробитчан, чтобы получить шанс доначислить налоги

ГНС имеет право провести проверку и самостоятельно определить реальные доходы граждан, а затем обязать нарушителя уплатить налоги. "Если физическое лицо не задекларировало иностранный доход, контролирующий орган имеет право в течение 1095 дней проверить и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика, а с учетом п. 123 Налогового кодекса наложить на налогоплательщика штраф в размере 25% от неуплаченной суммы", — предупреждает Мисечко. Самое строгое наказание грозит тем, кто не задекларировал столько доходов, что итоговая сумма неуплаченных налогов достигла 3 млн грн. В этом случае налогоплательщика могут привлечь к уголовной ответственности.

Впрочем, не все так страшно. По крайней мере, для трудовых мигрантов. Ведь сейчас внимание ГНС чаще приковано к крупнейшим компаниям-налогоплательщикам, а не физлицам, которые на Пасху или Рождество прислали родителям €1 тыс. Однако юристы считают, что со временем контроль за соблюдением норм НКУ относительно декларирования ужесточится. Предпосылки для этого созданы: речь идет о поэтапном внедрении системы автоматического обмена финансовой информацией между ГНС и налоговыми органами других стран.

Такая система позволит украинской налоговой получать данные о счетах украинцев, открытых за границей. Соответственно, ГНС сможет выяснить, сколько и как получил средств гражданин, а затем понять, уплатил ли он налоги или же их стоит ему начислить и вытребовать оплату. "На данный момент трудовые мигранты Украины максимально игнорируют декларирование доходов. Предпосылки к этому были созданы самим законодателем. Штрафы за неподачу и контроль со стороны государства минимальные. Но украинские налоговики начинают придавать все больше внимания этому вопросу, а внедрение системы автоматического обмена финансовой информацией станет катализатором к действию", — считает юрист Марина Хеленюк.

Денежные переводы из-за границы как источник наполнения бюджета

Внимание главы ГНС Алексея Любченко к переводам трудовых мигрантов всколыхнуло экспертное сообщество, появились догадки относительно возможного налого­обложения денежных переводов из-за рубежа. Впрочем, как объясняют финансовые эксперты, такие инициативы если и появятся, то вряд ли реализуются. Финансовый комитет ВРУ выступает против дополнительного налогообложения заробитчан. "Не думаю, что за такой проект, если он появится, проголосуют. Я категорически против. Государство обязано обеспечить рабочие места. Если мест нет и человек уехал на заработки, то государство не имеет права претендовать на часть этого дохода. Если проект появится, я буду категорически против", — рассказывает Роберт Горват (группа "Довіра"), народный депутат, председатель подкомитета Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Его коллега по цеху нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос") в разговоре с Фокусом отмечает, что сейчас у Комитета по налоговой политике нет выстроенной коммуникации с ГНС и ее главой, так что вряд ли от Алексея Любченко вообще поступит какая-то инициатива. По мнению Железняка, если предположить, что какое-либо налого­обложение денежных переводов вдруг возникнет, то существует масса способов его избежать: "Сейчас много сервисов, как перевести деньги, и если налог введут, то люди найдут другие способы, будут переводить не через банки. Еще один момент: если такое нововведение заработает, то его, согласно международным договоренностям, сложно внедрить".

Финансовый комитет ВР выступает против до­пол­нительных налогов для заробит­чан. Там говорят, что не станут голосовать за такие инициативы

Не видят смысла в подобных инициативах и другие эксперты, опрошенные Фокусом. "Во многих случаях это будет двойное налогообложение, и в абсолютно всех случаях —возможность не платить этот налог, деньги или вообще не будут переводить, или будут это делать неофициальным путем (возить наличные). Проконтролировать этот процесс невозможно. Поэтому на начальном этапе это выльется в падение этих переводов по официальной статистике", — считает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. Что же касается дефицита Пенсионного фонда, которым озабочен Алексей Любченко, то эксперты видят иной путь в наполнении ПФУ. "Лучший способ справедливого пенсионного обеспечения — привязка пенсионного возраста к количеству лет, в течение которых платились взносы, а размер пенсий — к объему взносов. При такой политике трудовые мигранты будут вынуждены откладывать на пенсию, потому что поймут, что в противном случае она будет минимальной", — отмечает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Единственным более-менее понятным налогообложением переводов из-за границы выглядит вариант налога на подарки. В НКУ предусмотрено, что подарки от лиц, которые не приходятся получателю родственниками, на сумму выше 1180 грн облагаются налогом на доходы физлиц (18%) и военным сбором (1,5%). "Если перевод получен не членами первой или второй степени родства (родители, муж или жена, дети такого физлица, в том числе усыновленные, его родные братья и сестры, его бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки), то такие средства должны быть задекларированы получателем в качестве подарка, и должен быть уплачен налог", — отмечает Владимир Мисечко. Однако, снова же, такое начисление на подаренные денежные переводы возможно лишь в случае декларирования. А декларации, как было отмечено, — вопрос самостоятельного и осознанного решения налогоплательщика.