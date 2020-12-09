В Украине стали больше нарушать таможенные правила: за год на 15%

Самым значительным нарушением стала попытка контрабанды наркотиков на 500 млн грн.

За январь – ноябрь выявлено более 13,6 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,4 млрд грн. Стоимостный показатель оказался на 15% больше в годовом измерении, сообщила Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ).

Сами таможни рассмотрели 3,6 тыс. дел о нарушении таможенных правил и наложили штрафов на сумму 148 млн грн.

В суд передано 10 тыс. дел на сумму 2,2 млрд грн. Количество переданных дел по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 44,6%.

Суды наложили взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 929 млн грн, что на 31% больше в годовом измерении.

Самыми резонансными случаями нарушений в ГТСУ считают:

попытку ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный", стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь);

попытку ввоза в Одесском порту 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь);

попытку ввоза на пункте пропуска "Ужгород" мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму 93 млн грн (июнь).

Напомним, в мае в "Южном" среди эквадорских бананов обнаружили 53 кг кокаина на 200 млн грн в пакетах с изображениями "миньонов".

В октябре МИД Великобритании поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет, которая помогла сэкономить 100 млн фунтов стерлингов британских налогоплательщиков. Речь идет об операции "Магма", которую СБУ провела совместно с британскими и польскими коллегами летом 2019 года.

По данным Госказначейства в ноябре ГТСУ перечислила в бюджет 29 786 млн грн. Это 100,2% месячного плана и на 12,4% больше, чем было год назад.