НБУ снова изменил структуру: замглавы банка Рожковой передали финансово-административный блок

НБУ второй раз за полтора месяца меняет свою структуру.

На официальном сайте Нацбанка Украины появилось сообщение о том, что правление ведомства утвердило решение о частичном изменении структуры и перераспределении вертикалей подчинения. В частности, из подчинения главы НБУ Кирилла Шевченко вывели часть подразделений, замглавы НБУ Екатерина Рожкова теперь отвечает за финансово-административный блок органа, а Департамент регулирования деятельности небанковских финучреждений присоединили к вертикали "Монетарная стабильность" Дмитрия Сологуба.

Целью такого решения назвали "обеспечение пропорциональной управленческой нагрузки и функционального принципа распределения полномочий между членами правления Нацбанка".

"Отныне Председателю Национального банка подчиняется меньшее количество подразделений. В частности, решено разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями между различными вертикалями подчинения. Такое решение позволит обеспечить более результативное сопровождение законодательных изменений на небанковском финансовом рынке, которые готовятся в тесных консультациях с международными партнерами и должны определить новые правила его регулирования", — сообщила пресс-служба НБУ.

В ведомстве отметили, что теперь вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы" разделена на две отдельных вертикали: "пруденциальный надзор" и "общий блок".

К вертикали "общий блок", который остался в подчинение главы НБУ, находятся такие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

В "пруденциальном наздоре", который передали Ярославу Мотузке, теперь находятся: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга. Примечательно, что до решения правления НБУ от 20 октября эти департаменты были в подчинении Рожковой.

"Значительный юридический опыт Мотузки позволит повысить эффективность принятия решений центрального банка с целью минимизации рисков судебных исков и усилить позиции регулятора в направлении правового и судебной защиты", — отметили в НБУ.

А к вертикали "Рыночные операции" Юрия Гетелия присоединили Департамент методологии регулирования деятельности банков.

В вертикали "Платежные системы и наличный оборот", судя по сообщению пресс-службы НБУ, изменений не произошло.

Напомним, 2 октября состоялось заседание Совета Нацбанка Украины, на котором объявили выговор и выразили недоверие первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу, ранее работавшим в команде Якова Смолия. Официальной причиной такого решения назвали "нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины".

Позже Рожкова и Сологуб заявили, что выговоры им объявили из-за того, что они дали комментарии СМИ.

На заседании 20 октября правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения, чем лишило Рожкову основных полномочий по регулированию банковской сферы. Из подчинения Рожковой забрали 6 ключевых департаментов и передали ей 3, которые не играют большой роли в регуляции банков. А глава НБУ Шевченко получил 15 департаментов, что составляло почти половину всех ведомств органа.