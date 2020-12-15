Минфин продал облигации на 51 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Доходность гособлигаций растет, так как правительству срочно нужны деньги.

Министерство финансов 15 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 51,44 млрд грн. Это более чем в три раза больше, чем на предыдущем аукционе 8 декабря (15,96 млрд грн).

Проданы гривневые ОВГЗ:

с погашением 03.03.2021 на сумму 4,23 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности 10,00% годовых,

с погашением 16.06.2021 на 10,13 млрд грн под 10,50%,

с погашением 21.07.2021 на 11,36 млрд грн под 10,75%,

с погашением 27.10.2021 на 6,73 млрд грн под 11,56%,

с погашением 11.05.2022 на 3,83 млрд грн под 11,70,

с погашением 01.11.2023 на 2,77 млрд грн под 11,98%,

с погашением 26.02.2025 на 3,06 млрд грн под 12,18% годовых.

Также проданы валютные ОВГЗ:

с погашением 21.10.2021 на 266 млн долларов под 3,80%.

с погашением 21.10.2021 на 57 млн евро под 2,50%.

Отметим, что второй аукцион подряд растет доходность размещаемых ОВГЗ, то есть государство платит за эти заемные деньги больше. Так по сравнению с аукционом, проведенным 8 декабря, долларовые облигации подорожали на 0,01 процентный пункт, гривневые – на 0,01– 0,14 пунктов.

Такая тенденция объясняется тем, что правительству для покрытия дефицита бюджета сейчас срочно нужны заемные средства. Раньше их планировали получить от МВФ и Евросоюза, но международные партнеры пока не хотят давать Украине новые кредиты, так как сомневаются в выполнении правительством взятых на себя ранее обещаний. Об этом, в частности, говорил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Как правило, кредиты МВФ и Евросоюза являются долгосрочными (10 лет и более), а процентная ставка по ним не превышает 1–2% годовых.