Украина перешла на электронные чеки. Качественный прорыв и новые возможности для бизнеса

РРО (регистратор расчётных операций) — едва ли не одна из самых обсуждаемых тем в Украине в этом году. С 1 августа 2020 года государство разрешило использовать программные решения в качестве РРО, а у бизнеса появилась возможность выбрать современное ПРРО как альтернативу «железной» кассе.

Четыре с половиной месяца назад украинский бизнес начал активно внедрять новые решения, и уже сейчас с помощью ПРРО ежедневно регистрируется более миллиона чеков, а общее количество зарегистрированных программных касс достигло 53-х тысяч. Многие участники рынка абсолютно разных направлений и масштабов деятельности не просто обдумывают возможность использования программы и отказа от традиционных кассовых аппаратов, а уже внедряют более практичное и простое IT-решение. Также возрастает активность среди предпринимателей, ведь программа — это не только более удобно, но и значительно дешевле классического кассового аппарата.

Сейчас на украинском рынке представлено множество вариаций как классических кассовых аппаратов, так и новых программных решений. Но когда речь идёт о внедрении кассы для конкретного предпринимателя, очевидно одно — классическое РРО стоит в разы дороже своего современного аналога. Так, традиционный кассовый аппарат обойдется покупателю от 6 до 30 тысяч гривен. Кроме того, есть ещё обязательное ежемесячное обслуживание — 300 грн, расходы на регистрацию, контрольные ленты и КУРО. В случае покупки программного решения у национального разработчика клиент один раз платит фиксированную сумму за год использования без дополнительных ежемесячных платежей.

Наша редакция обратилась с вопросом к одному из ключевых разработчиков программных систем в Украине, у которого также представлена линейка продукции ПРРО (десктопное решение Cashalot и облачный сервис «СОТА Касса») — национальной украинской IT-компании LinkosGroup: «Какое решение пользуется наибольшей популярностью на рынке?». И мы узнали, что однозначного ответа нет. Всё потому, что небольшие офлайн-магазины и предприниматели выбирают десктопное решение Cashalot. Для онлайн-торговли в приоритете облачная касса — «СОТА Касса». Но всё же сейчас наиболее популярны интеграционные решения с использованием технологии API.

Интеграция программной кассы в учетную систему магазина даёт возможность пользоваться всеми функциями кассы, не отказываясь от привычной для продавца программы. API позволяет:

- мгновенно регистрировать чеки в ГНС;

- автоматически открывать и закрывать смены;

- автоматически рассчитывать налоги;

- быстро импортировать справочники с номенклатурами товаров и услуг;

- отправлять электронные чеки с помощью СМС или на e-mail;

- автоматически переходить в режим офлайн и возвращаться в режим онлайн с регистрацией документов, созданных в офлайне;

- заверять документы с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

- регистрировать чеки в ГНС с любого устройства: ПК, ноутбука, планшета или смартфона;

- управлять ролями доступа благодаря единой системе управления кассами.

С точки зрения простоты, удобства, функциональности и низкой цены однозначно выигрывают современные ноу-хау — программные РРО. Инициатива от государства — «касса в смартфоне» — это прогресс для украинского бизнеса в целом. А если предположить тот вариант развития событий, когда программные кассы не связаны с обязательным внедрением РРО — эту новинку точно бы оценили гораздо быстрее как более выгодную и удобную для бизнеса любого масштаба.

Современные технологические решения однозначно удобнее и надежнее старых альтернативных вариантов — это новые возможности, которыми мы можем воспользоваться, чтобы вывести действующие бизнес-процессы на новый уровень уже сегодня.

Узнать больше о программных решениях компании LinkosGroup (Cashalot и «СОТА Касса») можно на официальных сайтах: M.E.Doc (Cashalot) и СОТА («СОТА Касса»).