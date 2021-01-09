Louis Vuitton купил Tiffany за 16 миллиардов долларов

Холдинг LVMH объявил о завершении процесса поглощения ювелирной компании Tiffany&Co.

Холдинг LVMH объявил о завершении процесса поглощения ювелирной компании Tiffany&Co за 15,8 миллиарда долларов и назначил новых топ-менеджеров.

Об этом говорится на сайте холдинга.

Председатель и исполнительный директор LVMH Бернар Арно заявил, что рад приветствовать Tiffany и ее талантливых работников в группе LVMH.

"Tiffany – это легендарный бренд и значительная эмблема мирового ювелирного рынка… Мы оптимистично смотрим на возможности Tiffany быстро расти, внедрять инновации и оставаться важными в воспоминаниях и достижениях наших клиентов", – добавил Бернар Арно.

Как сообщает Reuters, на смену директору Tiffany Алессандро Боглиоло придет Энтони Ледру, вице-президент Louis Vuitton.

Александр Арно, сын владельца холдинга Бернара Арно и исполнительный директор компании из холдинга LVMH RIMOWA, теперь является вице-президентом Tiffany.

Майкл Бурк, который был председателем и исполнительным директором Louis Vuitton, стал председателем совета директоров Tiffany.

Отметим, приобретение Tiffany конгломератом LVMH одобрили советы директоров обеих компаний еще в 2019 году.

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани, и "сегодня является ведущим брендом класса люкс, созданным в Соединенных Штатах". У нее более 300 магазинов по всему миру.