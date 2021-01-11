Нафтогаз получил без конкурса 20 разрешений на добычу нефти и газа в Черном море

Правительство не надеется на приход инвесторов в условиях пандемии и выдает лицензии на добычу госкомпании.

Руководитель Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) подписал приказ о выдаче "Нафтогазу Украины" 20 спецразрешений на пользование недрами месторождений "Скифское" и "Дельфин". Разрешения предполагают разведку и добычу газа и нефти на шельфе Черного моря. Приказ был подписан 30 декабря, сообщило издание "Наши гроши".

Спецразрешения будут выданы без проведения аукциона сроком на 30 лет.

В ноябре прошлого года Кабмин дал "Нафтогазу" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

В феврале 2020-го тогдашний министр энергетики Алексей Оржель говорил, что месторождение "Дельфин" может быть выставлено ​​на конкурс несколькими лотами для привлечения максимального количества международных компаний. Конкурс планировали объявить в марте, но сделать это помешала пандемия.

В июне 2019-го Минэнерго во главе с Игорем Насаликом провело конкурс на заключение соглашения о разделе продукции при добыче газа на "Дельфине". Победителем стала компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева. Но на третий день своего существования правительство Алексея Гончарука в сентябре признал конкурс несостоявшимся.

Оккупировав Крым, Россия захватила у Украины и 100 тысяч квадратных километров черноморского шельфа. Сейчас Киев контролирует 40 тысяч квадратных километров.

Напомним, что добыча газа в Украине стабильно падает. По оперативным данным "Оператора ГТС Украины", подача газа от добывающих предприятий в ГТС по итогам 2020 года составила 20,2 млрд кубометров, что на 2% или на или 415 млн кубометров меньше чем годом ранее. В 2019 году в Украине было добыто 20,7 млрд кубометров газа. Снижение добычи газа по сравнению с 2018 годом составило 300 млн кубометров, или около 1,4%. В 2018 году добыча составила 21 млрд кубометров.

В ноябре прошлого года правительство создало межведомственную рабочую группу по проведению анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины, принятой еще в 2016 году. Отклонение от планового объема добычи природного газа в 2018 году составило 1,0 млрд куб. метров или 6,1%; в 2019 году – 3,3 млрд куб. метров, или 18,1%.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, за последние три года компании группы "Нафтогаза" получили около 60 отказов в выдаче лицензий на добычу газа, что сделало невозможным увеличение объемов добычи, которого требует в правительство.

В июле "Укргаздобыча", дочерняя компания "Нафтогаза", выиграла на электронных торгах права на пользование семью газовыми месторождениями. "Ситуация изменилась лишь после введения электронных аукционов. Наши главные оппоненты по понятным причинам не любят прозрачности, поскольку не могут выиграть в честном конкурсе", – заявил тогда Коболев.

16 декабря 2020 года Кабмин разрешил "Нафтогазу" выкупить Юзовское месторождение газа, которое уже не один год практически простаивает.

Нынешний руководитель Минэнерго Юрий Витренко считает, что причиной падения добычи газа "Нафтогазом" стало отсутствие профильных специалистов в руководстве компании. Именно это было частью профессионального конфликта между ним (тогда исполнительным директором "Нафтогаза") Коболевым.