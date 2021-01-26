Задолженность 16 газосбытовых компаний перед "Нафтогазом" составляет почти 13 миллиардов гривен

Хозяйственный суд города Киева решением от 8 декабря 2020 года обязал НАК "Нафтогаз Украины" обнародовать, что информация о том, что "газоснабжающие компании РГК с 1 августа не рассчитываются с "Нафтогазом" за газ для населения", является недостоверной, порочит и унижает деловую репутацию ООО "Региональная газовая компания".

По сообщению "Нафтогаза", он выполнил решение суда, однако должен отметить, что речь идет именно о формулировке "газоснабжающие компании (газосбыты) РГК".

В сентябре 2020 года "Нафтогаз" обратил внимание, что 16 газосбытовых предприятий с августа 2020 года перестали гасить задолженность за природный газ, полученный в рамках спецобязательств (ПСО).

В тексте "Нафтогаз" использовал терминологию по мониторингу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). НКРЕКП, которая мониторит энергетические рынки, в мониторинге рынка за II квартал 2020 года указывает: "примерно 70% объемов поставки природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых являются собственностью операторов ГРС (объединенных под брендом "Региональная газовая компания") (далее – поставщики РГК)".

НКРЕКП ссылается на данные сайта 104.ua, который указывает, что 20 облгазов являются пользователями бренда РГК. Хозяйственный суд города Киева пришел к выводу, что данные НКРЭКУ, которая является государственным регулятором в секторе энергетики, – это не факт, а оценочное суждение. Потому что регулятор применяет слова "по оценке НКРЭКУ". Однако вопрос объема долгов поставщиков и уровень их расчетов за газ с "Нафтогазом" в этом деле не исследовался.

Следовательно, обращает внимание "Нафтогаз", по данным открытых источников (сайт 104.ua), брендом РГК пользуются 20 газораспределительных компаний: ПАО "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ровногаз", "Сумыгаз", "Харьковгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз".

Из них – 16 операторов ГРС единолично владеют 16 поставщиками газа: ООО "Винницагаз Сбыт", "Волыньгаз Сбыт", "Днепропетровскгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Закарпатгаз Сбыт", "Запорожгаз Сбыт", "Ивано-Франковскгаз Сбыт", "Киевоблгаз Сбыт", "Львовгаз Сбыт", "Николаевгаз Сбыт", "Ровногаз Сбыт", "Сумыгаз Сбыт", "Харьковгаз Сбыт", "Хмельницкгаз Сбыт", "Черновцыгаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт".

Долг этих 16 сбытовых компаний за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составил 12,827 миллиарда гривен.

https://24tv.ua/ru/zadolzhennost-16-gazosbytovyh-kompanij-novosti-kieva-segodnja_n1523040