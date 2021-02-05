Алена Дегрик Шевцова прогнозирует приход венчурных фондов США в Украину в 2021 году, - Голос Америки

В 2021 году ожидаются резонансные сделки между владельцами украинских платежных систем и американскими инвесторами. Об этом в комментарии «Голосу Америки» заявила СEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова. На данный момент она находится с визитом в США, организованым американским государственным агентством Open World Leadership Center и Ассоциацией украинских банков в рамках программы развития украино-американских отношений в сфере финансовой инклюзивности и обмена опытом IT-специалистов.

«Лидеры украинского терминального рынка – компании с украинским капиталом, но возможно, будут громкие слияния и поглощения с американским капиталом. Американские венчурные фонды заинтересовались украинскими финансовыми технологиями после успеха одного из украинских банков. Это банк без отделений, финтех-компания, которая только два года на рынке, но количество клиентов превышает 3,5 миллионов. В 2021 году этот показатель составит, скорее всего, 5 миллионов. И это стопроцентно украинский капитал», — заявила Алена Дегрик Шевцова.

По словам СEO LeoGaming, украинский рынок безналичных платежей интенсивно развивается при поддержке международных платежных систем, а пандемия COVID-19 ускорила эти процессы.

«Украинцы массово переходят на оплаты в интернете и мобильный баланс. Об этом говорит и статистика международных платежных систем: рост онлайн-оплат в 2020 году составил 45%. Более того – растет доля карточных платежей и в оффлайне: 46% всех бесконтактных оплат в оффлайн магазинах проходит с помощью смартфона или другого платежного девайса. Международные платежные системы со своей стороны поддерживают эти ускоренные пандемией тенденции за счет активностей с участниками рынка по развитию безналичных платежей. Именно международные платежные системы стали главным драйвером развития cashless-экономики в последние годы», — отметила Алена Дегрик Шевцова.

Напомним, 30 января состоялся визит в США вице-президента Ассоциации украинских банков Галины Хейло и СEO LeoGaming Алены Дегрик Шевцовой, в ходе которого были заключены соглашения с Председателем Центра лидерства «Открытый мир» Льюисом Мадаником о сотрудничестве. По словам Галины Хейло, были заключены соглашения об участии в одной из программ «Open World», которая позволит украинским специалистам поехать в США для обучения и обмена опытом. Номинировать на участие в программе специалистов финансово-банковской сферы будет Ассоциация украинских банков, а номинацию для кандидатов в сфере Финтех и IT проводить «LeoGaming». Галина Хейло также отметила, что стартует совместная программа «Open World» с «IBOX Bank» и «LeoGaming», детали которой анонсируют позже.