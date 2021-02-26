"Укрзализныця" купит 100 пассажирских вагонов за 3 млрд грн

Деньги на вагоны выделены из госбюджета. Проведение тендера назначено на 5 мая.

Государственная "Укрзализниця" (УЗ) объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,044 млрд. Проведение тендера в системе ProZorro назначено на 5 мая.

Тендер разбит на четыре лота:

51 купейный спальный вагон предполагаемой стоимостью в 1,51 млрд грн;

12 вагонов типа СВ (349,1 млн грн);

20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле (633,7 млн грн);

17 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда (551,3 млн грн).

Поставки вагонов требуется завершить до конца 2021 года.

В 2020 году УЗ купила за собственные средства 28 пассажирских вагонов, а 1406 – обновила различными видами ремонта. Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени – 439, а в депо отремонтировали 954 единицы.

Во время капитально-восстановительного ремонта вагоны полностью обновляются: устанавливаются новые кузов, кондиционеры, окна, системы контроля электрооборудования вагона, обустраиваются биотуалеты.

В декабре прошлого года Крюковский вагоностроительный завод передал УЗ два современных вагона повышенного комфорта, которые могут использоваться на европейской колее стандарта 1435 мм. Завод представил такой вагон еще в 2017 году. Их должны были использоваться на маршруте Киев – Вена. В вагоне 12 купе, одно из них техническое, он рассчитан на 22 или 33 пассажира, в зависимости от компоновки раздвижных перегородок купе.

В 2021 году государство впервые выделило средства на закупку пассажирских вагонов. Глава УЗ Владимир Жмак говорил, что компания планирует закупить 85 пассажирских вагонов за предусмотренные госбюджетом средства.

В январе сообщалось, что УЗ оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения с целью усиления безопасности пассажиров. Такие системы будут устанавливаться и при проведении модернизации вагонов.

В ноябре прошлого года УЗ решила изменить цвет пассажирских вагонов со светлого на темно-синий. "Новый цвет – не только красиво, но и практично", – написал Жмак. В светлый цвет решили красить новые и отремонтированные вагоны в октябре 2018 года, чтобы пассажиры их легко отличали от старых.