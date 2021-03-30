Новый инвестор сообщил, что ТРЦ Respublika достроят до конца года

Председатель наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский подтвердил, что фонд инвестирует в строительство торгово-развлекательного центра Respublika Park. По его словам, объект должны достроить и сдать в эксплуатацию уже к концу этого года.

"Мы приобрели все права и уже активно инвестируем в достройку ТРЦ. Считаем, что этот проект будет успешным, в том числе в результате новой концепции. Это будет самый большой торговый центр в Украине, площадью 300000 квадратных метров, где разместятся около 500 магазинов, парк развлечений с применением последних технологий, около 50 ресторанов, кинотеатры ", — сказал Шахновский.

Он также уточнил, что ТРЦ планируют открыть до конца 2021 года.

"Если не будет форс-мажоров, связанных с пандемией, объект будет введен в эксплуатацию в мае этого года. Откроют объект для посетителей в 4 квартале этого года. Как я уже сказал, с новой концепцией, а также ребрендингом на Respublika Park", — добавил он.

Анатолия Шахновского был назначен операционным директором проекту Respublika Park.

Напомним, Respublika Park — один из крупнейших ТРЦ Киева, строительство которого началось в 2012 году и было приостановлено в 2015 году. Владельцем инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" является Виталий Хомутынник.