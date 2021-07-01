Рада приняла современный закон о платежных услугах: что он изменит

Как отметили в Национальном банке Украины, данный закон направлен на установление правил предоставления платежных услуг в стране и требований к поставщикам платежных услуг, призван усилить защиту прав потребителей этих услуг, повысить безопасность и эффективность предоставления платежных услуг, а также содействовать инновациям.

Верховная Рада в среду, 30 июня, приняла во втором чтении и в целом закон "О платежных услугах" (з/п №4364), который призван в перспективе обеспечить украинцам новое качество платежных услуг по более низкой цене.

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Как отметили в Национальном банке Украины, данный закон направлен на установление правил предоставления платежных услуг в стране и требований к поставщикам платежных услуг, призван усилить защиту прав потребителей этих услуг, повысить безопасность и эффективность предоставления платежных услуг, а также содействовать инновациям.

"Принятие современного закона о платежных услугах создает условия для дальнейшего развития платежных продуктов, услуг и инноваций. Усилению здоровой конкуренции будет способствовать возможность для новых участников выйти на рынок. Клиенты смогут получить новые удобные платежные услуги — качественные и по более выгодной цене. Заработает концепция открытого банкинга, которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную эко-систему. Это станет мощным стимулом для модернизации уже существующих платежных решений, а также толчком для дальнейшего развития финтеха", — цитирует пресс-служба заместителя главы НБУ Алексея Шабана.

Также в финрегуляторе добавляют, что обновление платежного законодательства формирует правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским: закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронным деньгам (EMD).

В Нацбанке отметили, что платежный рынок Украины теперь ждет комплексная трансформация и изменения:

· На рынке платежных услуг будут определены 9 категорий поставщиков платежных услуг, среди них — почтовые операторы и органы госвласти (при определенных условиях).

· Появятся новые участники — учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения — аналог небанковских финансовых учреждений, но с расширенным перечнем платежных услуг.

· Будет существовать 9 платежных услуг, из них 7 — финансовых, 2 — нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).

· У небанковских поставщиков платежных услуг появится возможность открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги, тогда как сейчас такие возможности доступны только банкам.

· Благодаря новому закону небанковские финансовые учреждения смогут самостоятельно работать на платежном рынке.

· Нацбанк и в дальнейшем будет иметь право создавать системы межбанковских расчетов, системы розничных платежей и другие виды платежных систем для выполнения платежных операций.

· Кроме того, он получил право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать Регуляторную песочницу — платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

· Условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них. Особое внимание будет уделяться защите пользователей платежных услуг от киберугроз. В частности, усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций.

· Создание условий для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking).

Касательно последнего, то в НБУ пояснили, что предоставители платежных услуг (в частности, банки) должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора.

"Национальный банк уже начал сотрудничество с участниками украинского платежного рынка над выработкой единых стандартов открытых API — удобных, понятных и приемлемых для всех. Национальный банк планирует, что Open banking заработает в Украине в 2023 году", — отметили в финрегуляторе.