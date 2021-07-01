БРСМ, БРЕНТ ОЙЛ и МОТТО продают дизтопливо с многократным превышением содержания серы, – исследование

По словам представителей Института потребительских экспертиз для современного дизельного двигателя системное попадание такого топлива в систему может стать фатальным очень быстро.

Сети АЗС БРСМ,БРЕНТ ОЙЛ и МОТТО возглавили антирейтинг качества дизельного топлива. Об этом в своём исследовании сообщает Институт потребительских экспертиз.

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Дизельное топливо сетей заправок БРСМ,БРЕНТ ОЙЛ и МОТТО имеет многократное повышение показателей серы в своём составе. По словам представителей Института потребительских экспертиз для современного дизельного двигателя системное попадание такого топлива в систему может стать фатальным очень быстро.

«В число аутсайдеров попали целых четыре образца, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, MARSHALL и БРЕНТ ОЙЛ. В основном, проблемы были сосредоточены в содержании серы. И если у MARSHALL это незначительное превышение на 3 единицы (13 мг/кг), то уже у БРСМ-нафта – более чем семикратное превышение (76,7)!», – отмечает ИПЭ.

По словам Института потребительских экспертиз, топливо БРЕНТ ОЙЛ имеет более чем двадцатикратное превышение (208 мг/кг), а «рекордсменом» – является сеть МОТТО в образце топлива с которой обнаружили содержание серы в 647 мг/кг.

«Такая концентрация неизбежно приведёт к скоропалительной кончине двигателя, не говоря уже о выхлопе, из-за которого оксид будет вброшен на улицы городов», – сообщает ИПЭ.