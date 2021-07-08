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Укрэксимбанк снизил стартовые цены на недвижимость, выставленную на аукцион

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Если лоты не будут проданы, банк намерен продолжить управлять своими объектами недвижимости

Государственный Укрэксимбанк повторно выставил на продажу 12 объектов недвижимости в Киеве и регионах Украины по скорректированными в соответствии рыночной ситуацией ценам, — сообщает delo.ua. Сопровождает процедуру продажи Национальная электронная биржа. Аукционы состоятся 30 июля в электронной системе СЕТАМ.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной электронной биржи.

"Нереализованные на первом аукционе здания и земельные участки выставлены на повторную продажу по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками, и по их выводам полностью соответствуют текущей ситуации на рынке недвижимости. Мы приглашаем неограниченный круг потенциальных покупателей к участию в торгах с целью выгодного инвестирования в эксклюзивные объекты столичной недвижимости. Если же определенные лоты останутся непроданными, банк в 2021 году продолжит эффективное управление этими активами, несмотря на имеющиеся предложения от компаний, проявивших заинтересованность в использовании этих офисных и хозяйственных помещений", — сообщил директор департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Олег Лазовский.

Всего на аукционах планируется продать шесть объектов в Киеве и шесть в регионах Украины, в том числе в Николаеве, Полтаве и Чернигове.

Так, начальная цена на самый дорогой лот — гостинично-офисный центр на столичном Подоле по ул. Сагайдачного снизилась сразу на 120 000 000 и сейчас составляет 240 900 000 грн (эквивалент 1612 долл. за кв. м).

Также существенно снижены первоначальные цены на две исторические постройки, расположенные рядом с Майданом Независимости: нежилой дом на Малой Житомирской — с 282 300 000 грн до 134 700 000 грн (экв. 1480 долл. за кв. м) и офисное здание по ул. Софиевской — с 78 млн грн до 46 700 000 грн. (экв. 1480 долл. за кв. м).

Наверное, одним из самых привлекательных объектов на продажу является здание офисного назначения в районе столичного "Царского села" по улице Старонаводницкой. Новая цена составляет 85 800 000 грн (экв. 1765 долл. за кв. м). В данном случае снижение цены составило почти 40%.

Начальная цена земельного участка под строительство площадью 14 га в с. Чайки под Киевом снизилась на 30% и сейчас составляет 74 700 000 грн.

Ранее на аукционах СЕТАМ при содействии Национальной электронной биржи было продано четыре лота коммерческой недвижимости Укрэксимбанка, один в Киеве и три в регионах.

"Итоги первых аукционов показали заинтересованность инвесторов в приобретении региональной недвижимости — 3-5 претендентов на лот со средним превышением цены на 30-50%. Это говорит о том, что продажа непрофильных активов на открытых аукционах эффективна не только в столице, и в случае установления конкурентных цен государственные банки могут увеличить спрос на них с последующей перспективой роста ставок в ходе торгов. К слову, сегодня по факту выхода новых объявлений о втором аукционе мы уже ощущаем существенный и предметный интерес рынка ко многим объектам Укрэксимбанка", — сообщила управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Божко.

СПРАВКА

НЭБ осуществляет деятельность на украинском рынке с 2014 года, имеет значительный опыт работы с электронными торгами и является лидером продаж во многих электронных системах. Компания предоставляет комплексные услуги от подбора объекта, его изучения до планирования стратегии участия в аукционе. За годы своей работы реализовала около 4 тыс. объектов государственной и коммунальной собственности на общую сумму более 4,27 млрд грн, из них 357 объектов малой приватизации стоимостью 2,25 млрд грн или 39% от общего объема продаж таких объектов в целом на рынке. Среди наиболее крупных достижений НЭБ — продажа гостиницы "Днепр" за рекордную сумму 1,1 млрд грн и АО "Киевпассервис" за 230 млн грн.