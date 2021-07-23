Инновация на рынке ритейла – в MOYO можно оформить покупку в кредит, используя цифровые документы в "Дії"

В июле компания запустила совместный проект с государственным электронным сервисом "Дія". Теперь оформить кредит в магазинах MOYO можно с помощью смартфона и мобильного приложения "Дія"

Клиентам MOYO больше не нужно носить с собой массу документов (ИНН, паспорт, ID-карту) для оформления покупки техники в кредит. Достаточно лишь иметь их при себе в приложении "Дія", как в онлайн, так и в офлайн-магазинах сети. Во время верификации клиент может предоставить копию цифрового документа вместо обычного, далее данные традиционно передаются банку для получения решения по кредитованию. Это также значительно упрощает процедуру повторного оформления кредита в MOYO.

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В компании добавляют, что оформление кредита онлайн с помощью приложения "Дія" возможно уже сегодня для пользователей нового сайта MOYO:

"Он доступен для большинства пользователей, однако не для всех. Для всех клиентов наш новый сайт будет доступен вскоре – в августе. И это также приятная новость".

Сотрудничество с "Дією" позволяет значительно сократить время на оформление кредитной заявки, а также минимизировать ошибки при заполнении личных данных.

"Этой инновацией мы сделали значительный шаг вперед для упрощения жизни клиента, – рассказывает CEO MOYO Валентин Ивакин. – Мы обратились в офис "Дії" с такой инициативой и с пониманием, что подобные процессы – ближайшее будущее ритейла. И внедрили ее первыми среди продавцов бытовой техники и электроники в Украине".

Валентин также подчеркивает преимущества нововведения для MOYO, такие как: улучшение качества проведения транзакций, более эффективное взаимодействие с банками, упрощение процессов в магазине и в работе колл-центра и т. д.

В MOYO проект внедрен на 100%. Нужно отметить, что пока не все банки технически подготовлены для реализации этого бизнес-процесса, но это уже вопрос ближайшего времени – рынок требует инновационных изменений, и все участники это понимают. В компании также рассматривают дальнейшее партнерство с "Дією" в рамах других сервисов для улучшения и оптимизации операционных процессов.

О компании:

MOYO — первый национальный омниканальний ритейлер техники и электроники в Украине, который принимает и обрабатывает онлайн-заказ в круглосуточном формате. Первый магазин сети открылся в 2009 году. Сейчас сеть насчитывает 44 модернизированные магазина в 20 городах Украины. Компания соблюдает закон Украины и поддерживает все превентивные действия по защите населения от распространения вируса COVID-19. Интернет-магазин работает в усиленном режиме.