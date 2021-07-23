Отзыв решения АМКУ по "Харьковоблэнерго" выгоден менеджменту и "кураторам" энергокомпании, – эксперт

Отмена Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) своего разрешения на покупку SMART HOLDING (CYPRUS) акций АО "Харьковоблэнерго" является беспрецедентным случаем и выгодна, прежде всего, действующему менеджменту предприятия и его "кураторам" во власти.

Такое мнение в комментарии УН высказал Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, передают Украинские новости.

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Напомним, в четверг АМКУ отозвал данное в начале этого года SMART HOLDING (CYPRUS) LTD на приобретение пакета акций АО "Харьковоблэнерго". Решение комитета мотивировано тем, что представленная в заявлении SMART HOLDING (CYPRUS) информация относительно АО "Харьковоблэнерго", не может считаться достоверной, поскольку она подавалась не самой энергокомпанией или ее уполномоченным представителем.

По данным Валерия Гееца, производство по пересмотру своего решения АМК запустил после соответствующего запроса представителя "Харьковоблэнерго".

"Насколько мне известно, производство инициировано по запросу адвоката энергокомпании. Это явная попытка защититься от недавно появившегося, но довольно проактивного и создающего постоянные неудобства миноритария (SMART HOLDING (CYPRUS) LTD – ред.) Очевидно, что нынешнему менеджменту и его кураторам "наверху" не очень понравилась перспектива допуска посторонних к тщательно выстроенным "процессам", — резюмировал эксперт.

По его словам, в сложившейся ситуации наиболее непонятна позиция Фонда государственного имущества, который, как представитель государства в акционерном капитале, по идее, должен быть больше других заинтересован увеличении стоимости предприятия в преддверии приватизации.

"Ситуация, разворачивающаяся вокруг "Харьковоблэнерго", вряд ли увеличит привлекательность и без того одного из самых финансово слабых и глубоко коррумпированных государственных облэнерго", — отметил эксперт.

Как сообщалось, в январе т.г. SMART HOLDING (CYPRUS) LTD стала владельцем 29,795% акций АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", ранее принадлежавших INTER GROWTH INVESTMENTS LTD. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины 28 января т.г.

Группа Smart Holding заявила, что пересмотр решения АМК по "Харьковобэнерго" сохраняет коррупционное статус-кво на предприятии. Группа намерена продолжить добиваться избрания легитимного состава органов управления АТ "Харьковоблэнерго", в том числе путем включения в состав наблюдательного совета независимых членов, как того требует корпоративное законодательство для предприятий с госдолей.

АО "Харьковоблэнерго" является оператором системы распределения (ОСР), владеет и обслуживание распределительные электрические сети, расположенные на территории области.

Протяженность электросетей "Харьковоблэнерго" составляет 39,6 тыс. км, кабельных линий – 7,3 тыс. км. Компания эксплуатирует 11,16 тыс. подстанций напряжением 0,4-150 кВ.

ЧАО "Харьковэнергосбыт" предоставляет услуги по поставке электроэнергии потребителям Харькова и области.

Основными акционерами компаний являются государство в лице ФГИ владеющее 65% акций компании, а также Smart Holding (Cyprus) Вадима Новинского — 29,79%.