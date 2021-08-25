Что такое цифровой евро и когда он будет введен?

По данным Европейского центрального банка, европейцы все больше полагаются на цифровые способы оплаты. Вот почему ЕС принимает меры для того, чтобы переход людей на безналичные платежи был как можно более безопасным, плавным и эффективным. Но в то время как оплата с помощью карты или даже смартфона может стать более распространенной, происходит становление новой формы полностью безналичной оплаты — цифровой валюты. ЕС серьезно рассмотрел идею создания цифровой валюты для еврозоны — цифрового евро. Предполагается, что цифровой евро будет работать как криптовалюта или виртуальная валюта, но с некоторыми уникальными оговорками. По сути, цифровой евро — это виртуальная валюта, которая:

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будет иметь юридическую силу, гарантированную Европейским центральным банком;

может использоваться наряду с банкнотами для осуществления платежей в 19 странах еврозоны;

обеспечит быстрый, безопасный и инновационный способ оплаты;

может использоваться как предприятиями, так и частными лицами.

Как работают цифровые евро и криптовалюты?

Чтобы объяснить, как будет работать цифровой евро, следует взглянуть на наиболее похожие типы существующих валют — криптовалюты и другие виртуальные валюты. Криптовалюты создаются в Интернете, не подлежат выдаче, гарантированию или контролю со стороны центральных банков или государственных органов. Вместо этого они выдаются частными лицами. Криптовалюты могут передаваться посредством одноранговых транзакций. Так, купить биткоин можно путем совершения мгновенной транзакции через специальные цифровые платформы, которые не обязательно требуют посредничества банка. Таким образом, криптовалюты не имеют связи с обычными законными платежными валютами, такими как евро (EUR) или доллар (USD). Bitcoin-курс и курс других криптовалют является весьма изменчивым.

[ + – ] Кристин Лагард, президент ЕЦБ

Тем не менее, цифровой евро не является полноценной криптовалютой. Как и криптовалюты, цифровой евро является виртуальным активом. Но в отличие от криптовалют, не имеющих организации, которая их создает и распространяет, цифровой евро будет выпускаться Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Когда будет выпущен цифровой евро?

По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, внедрение цифрового евро займет до 5 лет. Прежде чем это произойдет, необходимо будет провести дальнейшие обсуждения по таким вопросам, как конфиденциальность платежей и фактическая роль ЕЦБ в надзоре за функционированием цифрового евро.