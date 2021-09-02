Коррупция в государственных облэнерго искусственно увеличивает долги населения, – эксперт

Детективами НАБУ, следователями ГБР и полиции по всей Украине расследуются десятки уголовных производств, которые касаются вмешательства в приборы учета потребленной электроэнергии в государственных облэнерго с целью получения неправомерной выгоды должностными лицами энергокомпаний. Суть коррупционных схем заключается в умышленном занижении показателей фактически потребленной электроэнергии крупными потребителями. Такого рода "услуги" позволяли получать должностным лицам облэнерго коррупционный доход. При этом прибыль государственных компаний падает год от года. Для сокрытия коррупционных схем искусственно создаются долги другим потребителям.

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Об этом в комментарии УН заявил, Александр Ситухо председатель совета директоров Ассоциации защиты активов.

Для примера Александр Ситухо привел ситуацию в АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО". Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное производство №42020221280000211 в отношении должностных лиц этого акционерного общества, 65% акций которого принадлежит государству. Руководящие сотрудники энергокомпании в сговоре с должностными лицами предприятий, действующих на территории Дергачевского района Харьковской области и Харькова, вмешались в работу приборов учета электроэнергии и настроили их таким образом, что учет потребленной электроэнергии считает лишь 10\20\30% от общего объема потребления. В год потери государства только по этому делу оцениваются около 1 млн долларов США.

"Схема очень простая. Приходят к руководителю предприятия, которое потребляет, например, 10 тысяч кВт, и интересуются, хочет ли он платить меньше за электроэнергию. Кто же не хочет? На сколько меньше? Возможности менеджеров Харьковоблэнерого позволяли дистанционно вмешиваться в работу приборов учета и уменьшать показатели потребления условно до 1 тысячи кВт. Разница — 9 тысяч кВт в месяц. Если руководитель предприятия соглашался на такую незаконную схему, то он должен был платить половину стоимости "экономленной" электроэнергии в карман сотрудникам энергокомпании. Как списать фактически поставленную электроэнергию? Находили заброшенные дома, просто случайных потребителей, которым "рисовали" баснословные долги. Эта схема является наиболее циничной и возмутительной не только из-за финансовых потерь государства, но и потому, что ее реализация приводит к существенному преувеличению показателя "долгов населения", которых в значительной степени не существует", — заявил Ситухо.

По словам эксперта, официальные данные по долгам населения за услуги ЖКХ из года в год только увеличиваются. За потребленную электроэнергию с начала 2021 года они выросли почти на миллиард гривен — до 7,06 млрд грн на 30.06.2021. Отчасти это можно объяснить повышением тарифов, но большую роль в этом могут играть именно коррупционные схемы.

Как сообщалось ранее, компания Smart Holding (Cyprus) Ltd, бенефициаром которой является Вадим Новинский, просит Офис генерального прокуратура безотлагательно рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер, направленных на прекращение хищения средств и активов АО "Харьковоблэнерго". В частности, путем обеспечения надлежащего предварительного расследования и процессуального руководства в многочисленных уголовных производствах, зарегистрированных по фактам противоправных действий должностных лиц и работников в энергокомпании.

В обращении уполномоченный представитель Smart Holding отметил, что предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности облэнерго показал, что в последние годы АО "Харьковоблэнерго", по сравнению с сопоставимыми или даже меньше по размеру активов и объему деятельности енергокомпаниями, стало одним из самых неприбыльных предприятий отрасли. Если до 2015 года чистая прибыль от деятельности "Харьковоблэнерго" стабильно составляла 30–35 млн гривен, то в последующие годы этот показатель не превышал 3–5 млн гривен. Для сравнения: в 2020 году прибыль ДТЭК "Одесские энергосети" составил 529,5 млн гривен, ДТЭК "Днепровские электросети" — 346,4 млн гривен, "Полтаваоблэнерго" — 264,1 млн гривен, "Николаевоблэнерго" — 286,7 млн гривен.

Очевидно, говорится в обращении, что крайне низкие финансовые показатели работы АО "Харьковоблэнерго" создаются искусственно, активы и прибыль предприятия разворовываются, что приводит к потере дивидендов акционерами, прежде всего — государством, а также к недополучению огромных сумм налогов. Руководство АО не только не создает препятствий хищениям средств и существованию многочисленных коррупционных схем, но и достоверно принимает непосредственное участие в преступной деятельности.