"АПК, туризм, логистика, переработка и ИТ-технологии - будущее украинской экономики", - Борис Колесников, лидер партии "УКРАИНА-НАШ ДОМ"

"АПК, туризм, логистика, переработка и ИТ-технологии — это основные составляющие украинской экономики на ближайшие 20 лет", — Борис Колесников, лидер партии "УКРАИНА-НАШ ДОМ".

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Об этом политик заявил во время презентации масштабной программы по формированию областных организаций, начало которой было положено в городах Харьков и Сумы.

"Харьков — это первая столица Украины, признанный индустриальный и научно-технический центр, город, в котором на протяжении десятилетий формировалась управленческая элита. Поэтому первая конференция по представлению областного руководителя проходит именно тут. На протяжении ближайших месяцев во всех областях Украины партия откроет свои областные организации, чтобы они могли эффективно донести наши идеи до избирателей каждой из областей Украины", – заявил лидер партиии Борис Колесников.

Главной задачей встреч с активом города и СМИ было не только представление руководителей областных организаций политической партии "УКРАИНА - НАШ ДОМ", обсуждение программы партии, но и открытый диалог, касательно тех основных проблем каждого региона и страны в целом, которые волнуют население.

"В Украине сегодня существуют основные секторы, которые составляют экономику страны. Это — АПК, туризм, тяжелая промышленность, логистика и информационные технологии. Украина – это страна промышленная, а промышленность — это весь Восток страны. Это действительно индустриальные центры и при разумных инвестициях они вполне могут стать промышленными центрами восточной Европы. Запад и Юг страны – это мощные туристические центры. Многие страны во время пандемии были закрыты, поэтому туристы из государств Персидского залива переориентировались на Украину. Но, мы оказались не готовы с точки зрения условий, чтобы принимать их. После Евро-2012- это первый подобный туристический бум в Украине. А если точнее, так, наверное, и со времен СССР Украина впервые может говорить о международном туризме", — подчеркнул политик.

Многое из того, что предлагает партия "УКРАИНА-НАШ ДОМ", кардинально, но эффективно по своей сути – победить коррупцию при помощи информационных технологий, радикально сократить количество чиновников и депутатов, максимально передать полномочия из центра на места. То есть, провести реальную децентрализацию, сохранив за центром международные отношения, оборонную политику, инфраструктурные проекты, безопасность.

Многолетний генеральный конструктор ГП "Антонов", советник главы партии по вопросам аэрокосмической отрасли Дмитрий Кива отметил целый ряд факторов, которые привели к упадку производства в Украине. Главный из которых – неэффективное управление. "Взять, к примеру, тот же завод "Зирка", который выпускал порох. Еще Екатерина II издала указ о его создании. Этот завод производил миллионы пудов пороха. А сейчас его никто не выпускает, и Украина вынуждена закупать порох для боеприпасов у Турции, Египта, Польши, Чехии и ряда других стран. Чтобы заводы работали — страной должны управлять профессионалы!", — подчеркнул Герой Украины.

Во время общения со СМИ и активом городов много внимания уделялось вопросам возможности трансформации экономических показателей в социальные — поскольку программа партии на две трети состоит из социальных программ, особое внимание было уделено реформированию системы образования и переходу на шведскую модель государственного страхования в сфере здравоохранения, при которой количество амбулаторий не сокращается, а люди имеют действительно качественную бесплатную медицину.

"Сегодня закон, согласно которому деньги должны идти за пациентом, не работает. И он не будет работать в ближайшее время. Мы говорим о том, что когда мы выиграем выборы, первый законопроект, который реализует партия – это обязательное государственное медицинское страхование. Он позволит украинцам получить качественное медицинское обслуживание" — уверена советник главы партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" по вопросам медицины Валентина Маркевич.

На вопрос о ресурсах, необходимых для развития страны, партия "УКРАИНА-НАШ ДОМ" предлагает получить их за счет детенизации экономики и создания благоприятных условий для бизнеса, которые, безусловно, приведут к результату.

Кроме того, лидер партии Борис Колесников считает, что досрочных парламентских выборов не будет: "В этом нет никакого практического смысла, пока не будет доведена до конца избирательная реформа. Ее главный постулат — это 300 депутатов и открытые списки. Ее важно довести до конца", – сказал политик.

На вопрос о том, чем же отличается команда политической партии "УКРАИНА-НАШ ДОМ" от остальных партий, Борис Колесников подчеркнул: "Каждый член партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" держит данное им слово и берет на себя ответственность за принятые решения. Мы – партия людей, которые не кичатся тем, что у них отсутствует прошлое. Мы те, кто могут показать конкретные результаты в различных сферах", – подчеркнул Колесников.

Лидером Харьковской областной организации партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" стал Виталий Немилостивый. В Сумах руководителем областной организации партии стал Константин Проценко.

Уже в ближайшее время команда партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" побывает и в других городах Украины.