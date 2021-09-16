Финансовые потери "Харьковоблэнерго" из-за коррупции составляют от $12 до 30 млн ежегодно, – представитель акционера

Финансовые потери "Харьковоблэнерго" из-за коррупционных злоупотреблений должностных лиц энергокомпании оцениваются в сумму от $12 до 30 млн ежегодно. Об этом заявил директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович в ходе международной конференции "Anti-Fraud в цифровом мире", передает Украинские новости.

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Smart Holding с февраля текущего года является акционером АО "Харьковоблэнерго", 65% акций которого принадлежит государству. По словам Герасимовича, сегодня в компании создана ситуация, когда из-за отсутствия полномочного Наблюдательного совета его менеджмент фактически не подотчетен акционерам, и прежде всего, государству. Это создает условия для процветания на предприятии коррупционных схем. Основными из них являются мошенничество с учетом отпускаемой потребителям электроэнергии и злоупотребления при осуществлении тендерных закупок, отметил представитель акционера. "Официально не учитывается от 40% до 90% поставляемой некоторым предприятиям электроэнергии. Например, какая-то компания потребила электроэнергии на 1 млн грн, при этом официально уплатила только 10% ее стоимости. Половина стоимости неучтенных объемов электроэнергии уходит наличными менеджменту ("Харьковоблэнерго" — ред.), а остальное — это прямая выгода предприятия", — сказал Герасимович.

Он также отметил, что согласно анализу тендерной документации, стоимость товаров и услуг, которые компания закупает у поставщиков, в разы превышает предложения рынка. В качестве примера представитель акционера привел закупку АТ "Харьковоблэнерго" вакуумных выключателей, контракт был подписан в августе 2021 года. Стоимость по некоторым позициям была завышена на 117%. "По году — это (ущерб от злоупотреблений – ред.) от $12 до 30 млн по одному государственному предприятию. Соответственно, возникает денежный поток, который идет мимо государства, мимо акционеров. Он идет прямо в карманы этих менеджеров и дельцов от власти, которые управляют этим предприятием сугубо в своих интересах", — сказал И. Герасимович. Он также добавил, что Smart Holding уже направил в адрес Генерального прокурора Ирины Венедиктовой соответствующее обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и способствовать прекращению преступной деятельности на предприятии. "Есть надежда, что дело сдвинется с мертвой точки", — резюмировал представитель акционера.

По данным издания "Наші Гроші" с начала текущего года "Харьковоблэнерго" закупило по данным системы "Прозорро" оборудование, материалы и услуги на сумму свыше 2,5 млрд грн. При этом, исходя из анализа тендерных процедур, в большинстве случаев цены закупок в среднем на 30-40% превышали рыночные. В феврале этого года областная прокуратура провела обыски в административных зданиях "Харьковоблэнерго". По данным надзорного ведомства, обыски проводились в рамках расследования фактов злоупотребления служебным положением менеджментом компании, повлекшим убытки. Речь, в частности, шла о умышленном занижении объемов потребления электроэнергии для отдельных предприятий в рамках договоренностей. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц) КК.