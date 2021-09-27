Ющенко: Нацбанк переживает наилучшие времена с точки зрения суверенитета - СМИ

Экс-президент Украины и бывший глава Национального банка назвал управление НБУ Кириллом Шевченко максимально независимым от политического влияния, сообщает Оbozrevatel

Об этом Виктор Ющенко заявил в Вене на пресс-конференции "Украинский FinTech предоставляет платежные услуги для внешней торговли и для инвесторов".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Сейчас в истории Нацбанка лучшие времена с точки зрения суверенности. Когда я проводил реформы банка, тогда вызовы по политическому влиянию никак не регулировались. Сейчас культура отношения к автономии Нацбанка радикально изменилась. Ныне никто не позволит публично показать главе Нацбанка Кириллу Шевченко или правлению, как надо действовать в вопросах ипотеки, кредитных линий, цены на деньги и т.д. Таких вещей давно нет", – отметил Виктор Ющенко.

Экс-президент подчеркнул, что об эффективности и независимости действий НБУ свидетельствует интенсивный рост рынка Fintech в Украине.

"На сегодня мы имеем 7 десятков коммерческих банков, плюс 150 финансовых организаций, которые в различных частях осваивают финансовый рынок. С хорошей ликвидностью, математикой. Это все дает ответ на то, почему мы должны иметь лучшую динамику развития этого рынка, чем кто-либо в Европе или среди наших соседей. Это говорит о том, что мы имеем высокую школу и вместе с тем – что мы имеем самую большую в мире интенсивность развития, есть куда эту школу приложить", – отметил экс-президент.

В то же время Виктор Ющенко подчеркнул, что перед руководством НБУ стоят сложные задачи по регуляции отрасли, которая быстро развивается.

"По моему мнению, цифровой платежный рынок ждут экзамены. Для Нацбанка ближайшие лет 5 одной из самых глобальных задач будет научиться механизму контроля финансовых учреждений. Это интеллектуальный вызов, который за 5 лет освоят все финансовые системы и институты. Им придется из комфорта, в котором они работают, выйти на серьезные ограничения", – отметил Виктор Ющенко.