Выйти на рынок Китая: в УСПП проводят бесплатную презентацию для бизнеса
Кантонская ярмарка или Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — крупнейшая в Китае торговая выставка. Это уникальная возможность наладить прямое сотрудничество с китайскими производителями или спланировать выход своей продукции на рынок КНР.
В рамках мероприятия ежегодно экспонируются около 150 тыс. видов товаров. Ярмарка имеет один из лучших показателей заключенных деловых соглашений.
Что можно получить от участия в ярмарке?
• ознакомиться со всеми товарами, которые имеют статус новинки на китайском рынке и первыми использовать в торговле;
• найти сырье более высокого качества, которое распространяется по низкой цене;
• заключить контракты с местными производителями и логистическими компаниями;
• отыскать немало новых, оригинальных идей для ведения своего бизнеса.
Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) организует онлайн презентацию 130-й сессии Кантонской ярмарки для всех желающих представителей малого, среднего, крупного бизнеса, экспортеров товаров и импортеров сырья.
Почему это интересно?
Презентацию будут проводить представители самой ярмарки — заместитель гендиректора по внешним связям CIEF Пу Хучуан и член Наблюдательного совета Центра внешней торговли КНР — Чжоу Шанкинь.
Участники получат уникальную возможность задать свои вопросы организаторам ярмарки, просчитать перспективы участия в нем, наличия релевантных производителей / партнеров / инвесторов.
Важно, что присутствующим на презентации предпринимателям будет предоставляться особое содействие в оформлении приглашений от организаторов ярмарки, что послужит основанием для быстрого оформления бизнес-визы в Китай.
С приветственными словами выступят президент УСПП Анатолий Кинах, советник-посланник посольства КНР в Украине Чжао Ли.
"Это мощная глобальная экономика, сотрудничество с которой может быть выгодно отечественным производителям, особенно по поставкам продукции с добавленной стоимостью. Очевидно, что КНР во многом заинтересована в нашем АПК, впрочем, мы также хотим сотрудничать в направлении производства высокотехнологичных товаров, модернизации инфраструктуры, малого бизнеса и др. Наша цель — найти для отечественных экспортеров рынки сбыта, а также ивестиционный капитал. Именно финансов не хватает для украинского бизнеса, чтобы масштабировать производство или бизнес-идеи", — отметил А.Кинах.
Презентация пройдет в формате видеоконференции на базе платформы Zoom.
Начало — в 11:00. Участие — бесплатное.
Для участия необходимо заполнить форму
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