Выйти на рынок Китая: в УСПП проводят бесплатную презентацию для бизнеса

Кантонская ярмарка или Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — крупнейшая в Китае торговая выставка. Это уникальная возможность наладить прямое сотрудничество с китайскими производителями или спланировать выход своей продукции на рынок КНР.

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В рамках мероприятия ежегодно экспонируются около 150 тыс. видов товаров. Ярмарка имеет один из лучших показателей заключенных деловых соглашений.

Что можно получить от участия в ярмарке?

• ознакомиться со всеми товарами, которые имеют статус новинки на китайском рынке и первыми использовать в торговле;

• найти сырье более высокого качества, которое распространяется по низкой цене;

• заключить контракты с местными производителями и логистическими компаниями;

• отыскать немало новых, оригинальных идей для ведения своего бизнеса.

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) организует онлайн презентацию 130-й сессии Кантонской ярмарки для всех желающих представителей малого, среднего, крупного бизнеса, экспортеров товаров и импортеров сырья.

Почему это интересно?

Презентацию будут проводить представители самой ярмарки — заместитель гендиректора по внешним связям CIEF Пу Хучуан и член Наблюдательного совета Центра внешней торговли КНР — Чжоу Шанкинь.

Участники получат уникальную возможность задать свои вопросы организаторам ярмарки, просчитать перспективы участия в нем, наличия релевантных производителей / партнеров / инвесторов.

Важно, что присутствующим на презентации предпринимателям будет предоставляться особое содействие в оформлении приглашений от организаторов ярмарки, что послужит основанием для быстрого оформления бизнес-визы в Китай.

С приветственными словами выступят президент УСПП Анатолий Кинах, советник-посланник посольства КНР в Украине Чжао Ли.

"Это мощная глобальная экономика, сотрудничество с которой может быть выгодно отечественным производителям, особенно по поставкам продукции с добавленной стоимостью. Очевидно, что КНР во многом заинтересована в нашем АПК, впрочем, мы также хотим сотрудничать в направлении производства высокотехнологичных товаров, модернизации инфраструктуры, малого бизнеса и др. Наша цель — найти для отечественных экспортеров рынки сбыта, а также ивестиционный капитал. Именно финансов не хватает для украинского бизнеса, чтобы масштабировать производство или бизнес-идеи", — отметил А.Кинах.

Презентация пройдет в формате видеоконференции на базе платформы Zoom.

Начало — в 11:00. Участие — бесплатное.

Для участия необходимо заполнить форму

Ссылка на видеоконференцию будет отправлена на указанный при предварительной регистрации е-mail.