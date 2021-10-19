Пять мифов об открытии и ведении бизнеса в Эстонии

Специалисты компании 1Office развенчали главные мифы, которые мешают многим бизнесменам начинать деятельность в Эстонии. Специализация 1Office — помощь в организации и ведении дел бизнесменам-нерезидентам в Эстонии, Латвии, Литве, Швеции, Финляндии и Великобритании.

Миф 1. Нерезидент не может открыть банковский счет в Эстонии

Эстония — одна из немногих стран Евросоюза, в которой иностранные граждане могут открывать счета, не имея при этом гражданства. Чтобы открыть счет, необходимо соблюдать два условия:

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Компания обязана вести в Эстонии бизнес с реальными клиентами и сотрудниками.

Представитель компании, которая намерена открыть счет, должен лично посетить банковский офис (после того, как банк примет положительное решение об открытии счета).

Выполнение второго требования упрощает то, что запросить результат и убедиться в его положительном решении можно заблаговременно и только после этого планировать поездку.

Счет также можно открыть у одного из поставщиков финансовых услуг и технологий типа эстонской Wise, американской Payoneer и пр. Счета в таких компаниях можно открывать онлайн — для этого не нужно никуда ехать.

Миф 2. Чтобы открыть компанию в Эстонии и управлять ей, нужно присутствовать в стране физически

Особенность эстонской программы e-Residency в том, что запустить бизнес и вести его можно удаленно. Подать заявление на электронное резидентство можно онлайн, а получить карту — в ближайшем посольстве Эстонии.

Еще один вариант ведения бизнеса в Эстонии — регистрация компании в местной нотариальной конторе без e-Residency — на основании доверенности поставщику бизнес-услуг, например, 1Office. Компания будет представлять интересы клиента у нотариуса. Для этого также не нужно ехать в Эстонию.

Миф 3. В Эстонии сложно вести бухгалтерию и сдавать годовые финансовые отчеты

Если бы речь шла только о небольших компаниях, то проще всего можно опровергнуть данный миф так: если компания не зарегистрирована в Эстонии как плательщик НДС, если она не платит зарплату в соответствии с местными правилами или вообще не подлежит регистрации в качестве плательщика НДС с ограниченной ответственностью, то ей достаточно формировать бухгалтерскую отчетность раз в год перед сдачей годового отчета. Для этого нужно собрать все исходные документы и быть готовым отчитаться в нужное время.

Для удобного создания счетов-фактур и хранения всех документов удобно использовать решение 1Office для самостоятельного учета. Все вышесказанное оптимально для начинающих или небольших компаний без номера плательщика НДС.

Но, если ваш годовой оборот в Евросоюзе превышает 40 тысяч евро, регистрация в качестве плательщика НДС в Эстонии обязательна. Здесь специалисты 1Office рекомендуют нанять бухгалтера, который бы учитывал все необходимые моменты:

начисление зарплаты сотрудникам;

отчетность по НДС и пр.

Местные правила НДС достаточно сложны для понимания и требуют высокой бухгалтерской квалификации. Также помощь бухгалтера пригодится, если компания претендует на дополнительные льготы или намерена привлечь инвесторский капитал.

Если вы только начинаете вести деятельность и вас устраивает решение для самостоятельного ведения бухучета, постарайтесь не упустить момент, когда возникнет необходимость в НДС регистрации и соответственно в услугах квалифицированного бухгалтера (когда оборот превысит 40 тысяч евро). Своевременное ведение бухгалтерии вместо попыток уложиться в срок, когда ничего не готово, в итоге сэкономит время, деньги и нервы.

Конечно, бухгалтерская система Эстонии имеет свои нюансы, особенно это касается плательщиков НДС. Если у вас нет номера плательщика НДС, вам достаточно сдавать отчет раз в год, предварительно проведя всю бухгалтерию. В этим помогут квалифицированные локальные бухгалтеры и поставщики бухгалтерских услуг вроде 1Office. С этим сервисом можно быть уверенным, что бухучет ведется должным образом, а вся отчетность будет сдана в срок.

Миф 4. Для ведения бизнеса в Эстонии обязательно нанимать местных жителей

Нет, ваша эстонская компания не обязана нанимать сотрудников резидентов Эстонии. Вы можете нанимать сотрудника-нерезидента. Кроме того, она обязана платить налог на зарплату только в случае, если сотрудник физически работает в Эстонии. Если работник — не налоговый резидент и не находится на территории Эстонии, то компания платит ему зарплату и выплачивает налоги на зарплату там, где данное лицо является налоговым резидентом и фактически работает.

Миф 5. Налоговая система непрозрачна для нерезидентов

Согласно международному рейтингу налоговой конкурентоспособности за 2020 год, налоговая система Эстонии является самой конкурентоспособной в мире. Налоги для компаний в Эстонии прозрачны, а система легка для понимания благодаря фиксированным ставкам. И это одна из главных причин, по которой многие иностранцы решили стать электронными резидентами и открыть компанию в Эстонии. Кроме того, уровень бюрократии здесь очень низкий по сравнению со многими странами, а налоговые ставки справедливы.

Исчерпывающая информация о налогах в Эстонии здесь: https://1office.co/blog/estonian-companys-taxes-full-guide/.

О компании 1Office

В команде 1Office работают квалифицированные бухгалтеры, юристы, налоговые консультанты, чья задача: помогать предпринимателям начинать, вести и развивать бизнес в Эстонии.

Специально для нерезидентов, которые хотят основать в Эстонии компанию, 1Office запустил особый стартовый пакет услуг для начала деятельности и регистрации компании в Эстонии. Он включает поддержку при подаче заявки на получение карты е-резидента, услуги регистрации компании и виртуальный офис (обязателен для компании в Эстонии).

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