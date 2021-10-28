В первом полугодии 2021 года Нафтогаз сократил убыток почти в семь раз — до 1,7 млрд грн

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины за второй квартал 2021 года получила чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. Благодаря этому удалось минимизировать ущерб, полученный за первый квартал этого года. По итогам полугодия чистый убыток составил 1,7 млрд грн, сообщают Факты.

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Об этом говорится в консолидированной промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, которую Нафтогаз опубликовал 28 октября.

Как отметили в компании, отчет составлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, вместе с отчетом про обзор независимой международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) без замечаний.

По данным отчета, результаты за первое полугодие 2021 года значительно лучше результатов за аналогичный период 2020 года.

В частности, за второй квартал 2021 года, в начале которого национальную компанию возглавил Юрий Витренко, Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. А за аналогичный период предыдущего года компания получила чистый убыток в размере 14,7 млрд грн.

В то же время чистая прибыль во втором квартале 2021 года была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года (10,2 млрд грн). Поэтому за все первое полугодие 2021 года Нафтогаз зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд грн. Для сравнения: за первое полугодие 2020 года чистый убыток составил 11,5 млрд грн.

А чистый убыток за весь 2020 год составил 19 млрд грн. Для сравнения: в 2019 году компания зафиксировала чистую прибыль в 63,3 млрд грн.

В национальной компании отметили, что хотя Нафтогаз при новом руководстве вновь стал прибыльным и новое руководство активно работает над обеспечением финансовой устойчивости компании как залога реализации стратегических задач, которые стоят перед Нафтогазом, финансовые результаты работы компании в 2021 году будут в значительной степени зависеть от действий правительства, в частности – внедрения антикризисного законодательства, а также государственного регулирования рынка газа в целом.