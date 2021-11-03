Тарифы для людей не будут расти – Алексей Чернышов прокомментировал ситуацию вокруг цен на тепло для населения

Тарифы на тепло и горячую воду для населения во всех регионах Украины в текущем отопительном сезоне не будут повышаться. Это условие соответствующего Меморандума, подписанного 30 сентября, органы местного самоуправления должны выполнить в полной мере. Со своей стороны государство обеспечит финансовую поддержку общин. Об этом заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов во время визита в Черниговскую область, передает Униан.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

"Условия этого документа должны быть выполнены по всей Украине. Чернигов не является исключением. Отмечаю — тарифы на отопление для людей ни в одном из регионов нашего государства в этом отопительном сезоне расти не будут! Тарифы остаются на уровне применявшихся в прошлом отопительном сезоне", – заявил Алексей Чернышов.

Отметим, что на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины 29 октября в Одессе стало известно, что Чернигов может стать единственным городом в Украине, где тарифы на отопление могут повыситься. Вчера, 2 октября, на официальной странице в социальной сети Фейсбук мэр Чернигова сообщил, что стоимость тарифов будет сохранена:

"Тарифы на централизованное отопление для населения в Чернигове не будут расти и остаются на уровне предыдущего отопительного сезона", — отметил Владислав Атрошенко.

Напомним, согласно условиям Меморандума, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не должны расти. Цена газа составит 7,4 грн. за 1 куб. м для населения и 13,6 грн. за 1 куб. м для бюджетных учреждений. Также документ предусматривает договоренность о бесперебойности поставок газа.

Общины получают финансовую поддержку от государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменяемых тарифов. Со стороны государства предусматривается субвенция общинам с неудовлетворительным индексом платежеспособности с четвертого квартала 2021 года. В Меморандуме определено, в частности, что для неизменяемых тарифов в 2022 году государство направит в местные бюджеты поступления от налога с доходов физических лиц в размере 4%, что составит не менее 11 млрд грн.