Первая оплата криптой в Украине!

29 октября 2021 года команда крипто-стартапа Weld Money провела первую в Украине оплату c помощью своей карты. Транзакция была произведена через POS-терминал с помощью кошельків Google Pay та Apple Pay.

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До этого повседневные оплаты были невозможны из-за больших комиссий в блокчейн и несовершенного легального поля в странах СНГ.

Видео-презентация была опубликована в комьюнити-чатах и на YouTube странице Weld Money, где команда показали как технически каждый украинец сможет рассчитываться криптовалютой в любой офлайн или он-лайн точке:

"Наша первая транзакция стала доказательством того, что платежи криптовалютой в Украине это возможно, а главное — удобно как для пользователей так и для бизнесов." — комментирует ко-фаундер Weld Money Алексей Бобок.

Работы по запуску приложения Weld (в мобильной и десктопной версии) находятся в завершающей стадии. Уже создан MVP продукта, который в настоящее время проходит тестирование и в ближайшие месяцы будет представлен общественности.

Weld Money уже интегрировался с несколькими банками Украины и Европы:

"Мы активно расширяем собственную партнерскую сеть как в Украине так и за ее пределами. А в ближайшее время мы объявим о партнерстве с одним из ключевых игроков глобального рынка платежей!" — дополняет ко-фаундер Weld Money Алексей Мерецкий.

Weld Money стали первыми, кто предложил легальный вариант для проведения расчетов в любой стране с использованием криптовалюты. Обмен криптовалюты происходит в юрисдикциях, где есть соответствующее законодательство, а расчет происходит через привычную карту. Это позволяет применить такие расчеты для любого торговца в любой стране с использованием технологии Weld Money.

Больше о проекте Weld Money: https://t.me/weldmoney

Команда очень прислушивается к мыслям комьюнити

Свои предложения о развитии криптоплатежей вы можете оставить в Telegram-чате : https://t.me/weld_ru